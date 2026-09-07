Descubren una mancha caliente persistente en la estrella Betelgeuse desde hace 7 años

Astrónomos han identificado zonas inusualmente persistentes en la superficie de la supergigante roja Betelgeuse utilizando el conjunto de radiotelescopios ALMA. El estudio de este astro masivo, situado a unos 724 años luz de la Tierra, reveló que su atmósfera no es uniforme y presenta variaciones en su radio. Estas observaciones científicas permiten comprender mejor los procesos internos de una de las estrellas más misteriosas del espacio. Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

El misterio de la zona caliente inusual

Según datos de ixbt.com, el estudio se realizó en agosto de 2023 en el rango milimétrico. La temperatura fotosférica media de Betelgeuse es de unos 2300 Kelvin. Sin embargo, se descubrió una zona 800 Kelvin más caliente que la superficie circundante en su parte noreste. Se determinó que la ubicación y el brillo de este hallazgo son casi idénticos a los de una mancha caliente registrada por los científicos en 2015.

Por lo general, los procesos de mezcla de materiales en la atmósfera de una supergigante roja alteran la superficie en muy poco tiempo. Por ello, la persistencia de esta mancha caliente durante al menos 7 años constituye un descubrimiento científico importante. Esta situación demuestra la existencia de estructuras estables de larga duración en la superficie estelar.

Radio estelar y procesos de convección

Las nuevas imágenes mostraron que la atmósfera de la supergigante roja no es homogénea. En particular, los expertos notaron «protuberancias» específicas y variaciones ondulatorias de hasta ±6 % a lo largo del radio visible de la estrella. La forma de estas estructuras también ha cambiado respecto a las observaciones de 2015.

Según los astrónomos, estas características observadas están directamente relacionadas con potentes procesos de convección. Los flujos de gas caliente que ascienden desde las profundidades de Betelgeuse generan ondas de choque en la atmósfera. Además, estos procesos favorecen la formación de diversas moléculas como el monóxido de carbono y el monóxido de silicio.

Supernova y evolución futura

Estos procesos complejos también podrían estar relacionados con la pérdida de masa de la estrella, ya que la supergigante roja expulsa gradualmente sus capas externas al espacio. Betelgeuse, cuya masa y volumen son significativamente mayores que los del Sol, terminará su evolución con una explosión de supernova

Por ahora, no se sabe cuándo ocurrirá esta gigantesca explosión. Sin embargo, el estudio de la superficie no homogénea de la estrella y los cambios en su atmósfera ayuda a comprender mejor los procesos complejos que preceden a las últimas etapas de la vida de las estrellas masivas.