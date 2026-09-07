Xiaomi presenta el nuevo interruptor inteligente Smart Switch 2

Xiaomi ha lanzado en el mercado chino el nuevo Smart Switch 2, un interruptor inteligente fácil de instalar incluso en casas antiguas. Según Ixbt.com, este dispositivo está atrayendo la atención por sus capacidades técnicas y características universales, ofreciéndose a un precio inicial de 69 yuanes. Así lo informa Ixbt.com .

El nuevo dispositivo inteligente se ofrece a los compradores a través de las plataformas de crowdfunding Xiaomi Mall y Xiaomi Youpin. Para satisfacer las diversas necesidades de los usuarios, el fabricante ha diseñado el modelo en versiones de uno, dos y tres botones, compatibles con las cajas de pared estándar de tipo 86.

Especificaciones técnicas y seguridad

Una de las principales ventajas del dispositivo es que puede instalarse independientemente de la presencia de un cable neutro. El Smart Switch 2 detecta automáticamente la configuración de la red eléctrica y se ajusta al modo de funcionamiento adecuado, lo que supone una gran comodidad para los residentes de edificios antiguos.

La seguridad también ha recibido especial atención: la carcasa está fabricada con material de policarbonato ignífugo V-0 resistente a temperaturas de 850 grados. Además, la vida útil del relé está diseñada para un millón de ciclos, y el uso de una tecnología especial durante el paso por cero de la tensión reduce significativamente la carga en los contactos.

Papel en el sistema de hogar inteligente

El modelo Smart Switch 2 es compatible con la tecnología Mesh 2.0. Como resultado, la velocidad de respuesta del dispositivo ha aumentado un 50 % en comparación con la generación anterior, y las operaciones de red se realizan un 80 % más rápido.

Los usuarios pueden asignar diferentes acciones a las pulsaciones simples, dobles o prolongadas a través de la aplicación Mi Home. Si es necesario, también es posible convertir el interruptor en un mando a distancia inalámbrico completo para otros dispositivos de hogar inteligente.

El circuito eléctrico del dispositivo ha sido optimizado para reducir el parpadeo de las bombillas LED de baja potencia cuando están apagadas. El panel de 11 mm de grosor hecho de vidrio orgánico le confiere un aspecto moderno y estético.