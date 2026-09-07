La empresa aeroespacial Isar Aerospace puso satélites en órbita

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La empresa aeroespacial Isar Aerospace puso satélites en órbita

Un evento histórico importante ha tenido lugar en la industria espacial privada europea. La empresa alemana Isar Aerospace ha logrado poner con éxito una carga útil en órbita terrestre baja utilizando su cohete Spectrum. Este éxito indica que está surgiendo una alternativa viable a competidores globales como SpaceX en el mercado espacial europeo. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, el vuelo histórico se realizó desde el cosmódromo de Andøya en Noruega como parte de la misión «Onward and Upward». Para la empresa, este fue el segundo vuelo de prueba, en el cual todas las etapas críticas se completaron según lo planeado. El cohete superó con éxito la zona de máxima presión dinámica, realizó el proceso de separación de etapas, encendió el motor de la segunda etapa y alcanzó la órbita establecida.

Maniobra orbital y cinco CubeSat

Tras alcanzar la órbita con éxito, el cohete Spectrum realizó una maniobra específica. Posteriormente, desplegó con éxito cinco satélites CubeSat y un importante experimento tecnológico en el espacio. Los especialistas lograron establecer una comunicación estable con los primeros dispositivos, mientras que el estado de los demás satélites se está verificando gradualmente.

Las cargas útiles lanzadas al espacio como parte de esta misión incluyeron los siguientes dispositivos científicos y tecnológicos:

  • Dispositivo científico CyBEEsat
  • Satélite TriSat-S
  • Módulo tecnológico Platform 6
  • Dispositivo FramSat-1
  • Debut espacial de SpaceTeamSat1

Una nueva era para la astronáutica europea

Este éxito marca un punto de inflexión en la historia de la astronáutica comercial europea. Isar Aerospace se reconoce como la primera empresa espacial comercial en Europa financiada con capital privado que ha entregado satélites a la órbita de forma independiente utilizando su propio cohete.

Cabe recordar que este vuelo tenía una importancia especial para el cohete portador Spectrum. El primer intento de la empresa terminó en fracaso, pero el equipo logró analizar todos los errores y corregir las deficiencias técnicas en poco tiempo.

Actualmente, las iniciativas privadas y las tecnologías reutilizables ocupan un lugar central en el mercado espacial global. Este logro de Isar Aerospace se considera un paso estratégico para ampliar las capacidades de acceso independiente al espacio de los países de la Unión Europea.

Isar AerospaceSpectrumEspacioSatéliteSpaceX
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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