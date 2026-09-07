«¡Desafío a todos!»: Khamzat Chimaev quiere volver al octágono de la UFC antes de fin de año

Uno de los luchadores más brillantes e intensos de la UFC, que sigue invicto, Khamzat Chimaev («Borz») anunció que está listo para regresar al octágono antes de que finalice el año. Tras su exitosa participación en el torneo RAF en Moscú, la estrella confesó a «Red Corner MMA» su visión sobre la tensa situación en la categoría de peso medio, la salud de sus posibles rivales y su disposición para ser el luchador de reserva en el combate por el título del evento más grande del año.

«Los rivales están lesionados»: la respuesta de Hunter Campbell y las negociaciones estancadas

Según Chimaev, sus planes se han visto afectados por la baja de algunos candidatos:

Lesiones de dos aspirantes: Khamzat afirma que dos representantes de alto nivel de la división, Caio Borralho y el ex campeón Dricus du Plessis, no pueden pelear actualmente debido a lesiones;

Diálogo con la dirección de la UFC: «Desafío a todos, quiero volver lo antes posible. Ya dije antes que quería volver en octubre. Llamé a Hunter, el vicepresidente de la UFC, y me explicaron que Caio y du Plessis estaban lesionados», aclaró Chimaev;

Sed de octágono: A pesar de la larga espera de los aficionados, «Borz» afirmó estar físicamente listo para enfrentarse a cualquier rival en cualquier momento.

Choque Strickland vs Imavov: la propuesta de reserva de Chimaev

Khamzat añadió audazmente su nombre a las discusiones por el título de fin de año:

«Estoy listo para ser la opción de reserva»: Chimaev reveló que está dispuesto a sustituir a cualquiera de los dos luchadores en el duelo previsto para finales de año entre Sean Strickland y Nassourdine Imavov;

Posibles cambios: «Veremos qué pasa, aún no lo sé. Quizás Imavov y Strickland no peleen, puede pasar algo; estoy listo para enfrentarme a cualquier rival», dijo Khamzat, aludiendo a posibles casos de fuerza mayor;

El camino más corto hacia el cinturón: Si alguno de los participantes en este combate por el título se retira a última hora, la entrada de Chimaev como sustituto le llevaría directamente a una pelea por el cinturón de campeón de la UFC.

Final en Las Vegas: gran intriga para el UFC 335

Ante el último evento numerado del año, la organización se encuentra ante decisiones importantes:

Lugar y fecha del UFC 335: Aunque el combate entre Sean Strickland y Nassourdine Imavov aún no se ha anunciado oficialmente, los expertos predicen que este choque será la pelea principal del evento «UFC 335» que se celebrará el 12 de diciembre en Las Vegas;

El último gran show del año: «UFC 335» es el último evento numerado de la organización en 2026, y la incorporación de Chimaev a esta cartelera aumentaría sin duda el éxito comercial y el interés de los espectadores.

¿Crees que Khamzat Chimaev logrará realmente pelear en el show de Las Vegas el 12 de diciembre? Si se enfrenta a Strickland o Imavov por el título, ¿qué oportunidades crees que dejará a sus rivales? ¡Deja tus opiniones en los comentarios!