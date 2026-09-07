Huawei presenta el nuevo chip Kirin 9050 Pro

Huawei ha presentado oficialmente su último procesador móvil insignia, el Kirin 9050 Pro, junto con el smartphone plegable Mate XT 2. Esta plataforma de alto rendimiento marca un paso importante en el mercado de dispositivos móviles, destacando por su arquitectura avanzada y capacidades de cálculo mejoradas. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, la creación de este nuevo chipset se centró en la arquitectura LogicFolding y el nuevo bloque de procesador Linxi. Gracias a estas soluciones, el rendimiento general ha aumentado un 42 % en comparación con las generaciones anteriores.

Especificaciones técnicas y capacidades gráficas

Según los datos presentados, el rendimiento de un solo núcleo del procesador Kirin 9050 Pro ha aumentado un 24 %, mientras que el rendimiento multinúcleo ha crecido un 52 %. La integración entre el software y el hardware adapta el funcionamiento de los núcleos a cargas específicas, garantizando tanto una alta velocidad como eficiencia energética.

También se han realizado cambios importantes en las capacidades gráficas, ya que el dispositivo está equipado con un subsistema gráfico Maleoon de nueva generación que admite tecnología de ray tracing a nivel de hardware. Gracias a bloques de cálculo adicionales y a una memoria caché duplicada, la velocidad de renderizado ha aumentado un 142 %.

Inteligencia artificial y tecnologías de comunicación

Siguiendo las tendencias actuales, el chip cuenta con la arquitectura Da Vinci NPU dedicada a tareas de inteligencia artificial. Este procesador neuronal, con una capacidad de 30 mil millones de parámetros, permite ejecutar modelos MoE multimodales directamente en el dispositivo.

La plataforma también incluye un nuevo módem Balong que integra arquitectura de comunicación satelital y terrestre. Esta herramienta de comunicación garantiza una conexión ininterrumpida incluso en las zonas más remotas.

Para garantizar un funcionamiento estable, se han añadido un sistema de disipación térmica multicanal y mecanismos modernos de seguridad móvil. Todo esto convierte al Kirin 9050 Pro en uno de los avances más sofisticados de la industria móvil.