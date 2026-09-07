El veterano portero Vozinha mantiene su portería a cero en su debut en el campeonato chileno

El experimentado portero Vozinha, conocido por sus brillantes actuaciones en la Copa del Mundo con Cabo Verde, llamó la atención desde su primer partido con el club chileno Colo-Colo. Según Goal.com, el guardameta de 40 años mantuvo su portería imbatida en el encuentro contra Huachipato en la primera división chilena, contribuyendo a consolidar el liderato de su equipo en la tabla. Así lo informa Goal.com informa .

Aunque el encuentro en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción terminó en un empate sin goles, este resultado no afectó la posición de Colo-Colo, conocido como Los Albos. Este partido fue la primera prueba oficial del jugador de 40 años en el campeonato chileno. Tras haber dejado su portería a cero en la Copa nacional, el experimentado guardameta suma ya 180 minutos sin recibir goles gracias a sus seguras intervenciones.

Confianza en el campo y ovación de la afición

Cerca de 20 000 espectadores recibieron al veterano portero con aplausos. Con su tradicional uniforme amarillo que recuerda a sus actuaciones en el Mundial, Vozinha mostró gran calma y orden en su área. A pesar de un pequeño error al final del primer tiempo, un fuera de juego señalado por el juez de línea salvó al equipo de una situación peligrosa.

La sólida actuación durante el partido provocó que los miles de aficionados visitantes se levantaran a aplaudir en varias ocasiones. Estas intervenciones exitosas en el campo brindan tranquilidad al cuerpo técnico encabezado por Fernando Ortis respecto a la seguridad bajo los tres palos.

Un paso firme hacia el título

Tras este empate, Colo-Colo mantiene un claro liderato en la tabla con 53 puntos. Los dirigidos por Fernando Ortis aventajan en 14 puntos a sus perseguidores inmediatos, Universidad Católica y Universidad de Chile. A pesar de que ambos rivales ganaron este fin de semana, Los Albos controlan totalmente su destino en la carrera por el campeonato.

Aunque el equipo no pudo aprovechar numerosas ocasiones frente a la portería rival, el orden defensivo y las intervenciones de Vozinha permiten al entrenador tomar las decisiones correctas en el once inicial. A medida que la temporada llega a su fin, la experiencia del portero será un factor clave para asegurar la clasificación a la Copa Libertadores 2027.