Xiaomi presenta el acuario inteligente Mijia Smart Fish Tank 2 Pro
La marca Xiaomi amplía su ecosistema de dispositivos inteligentes con el lanzamiento de la nueva generación del acuario Mijia Smart Fish Tank 2 Pro. Con una capacidad de 31 litros, este dispositivo destaca por sus funciones avanzadas que permiten automatizar el cuidado de los peces y mantener un control constante del entorno acuático. Así lo informa Ixbt.com informa .
Según la información de Ixbt.com, este nuevo producto se ofrece en el mercado chino a un precio de 649 yuanes. El dispositivo tiene unas dimensiones totales de 505×292×334 milímetros y el depósito está fabricado con vidrio ultra claro de alta calidad. El diseño especial de la tapa del acuario evita que los peces salten fuera.
Filtración avanzada y control automatizadoUna de las principales innovaciones del dispositivo es su sistema de filtración mejorado que separa las zonas secas y húmedas. El agua pasa sucesivamente a través de varias capas de materiales filtrantes, mientras que el canal de cartucho bioquímico en forma de U prolonga significativamente el tiempo de contacto del agua con el relleno bacteriano.
El filtro multicapa retiene eficazmente los residuos y restos de comida. Además, un sistema de drenaje rápido ayuda a eliminar las impurezas en poco tiempo. La bomba está equipada con un motor sin escobillas de alto rendimiento, ejes de cerámica y aislamiento acústico adicional, lo que garantiza un funcionamiento muy silencioso.
Funciones inteligentes y pantallaLa tapa del acuario cuenta con una pantalla a color de 1,47 pulgadas y una ventana transparente, que muestra constantemente la temperatura del agua y el estado actual del sistema. El sistema de iluminación consta de diodos RGB a todo color con brillo y color ajustables.
Las capacidades del dispositivo incluyen:
- Control remoto del flujo de agua y la velocidad de la bomba a través de la aplicación Mi Home;
- Alimentación automática de los peces según un horario establecido mediante el dispensador integrado;
- Control del sistema mediante el asistente de voz Xiao Ai;
- Selección automática de los parámetros de iluminación y filtración según el tipo y número de peces.
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