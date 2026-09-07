Xiaomi presenta el acuario inteligente Mijia Smart Fish Tank 2 Pro

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Xiaomi presenta el acuario inteligente Mijia Smart Fish Tank 2 Pro

La marca Xiaomi amplía su ecosistema de dispositivos inteligentes con el lanzamiento de la nueva generación del acuario Mijia Smart Fish Tank 2 Pro. Con una capacidad de 31 litros, este dispositivo destaca por sus funciones avanzadas que permiten automatizar el cuidado de los peces y mantener un control constante del entorno acuático. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de Ixbt.com, este nuevo producto se ofrece en el mercado chino a un precio de 649 yuanes. El dispositivo tiene unas dimensiones totales de 505×292×334 milímetros y el depósito está fabricado con vidrio ultra claro de alta calidad. El diseño especial de la tapa del acuario evita que los peces salten fuera.

Filtración avanzada y control automatizado

Una de las principales innovaciones del dispositivo es su sistema de filtración mejorado que separa las zonas secas y húmedas. El agua pasa sucesivamente a través de varias capas de materiales filtrantes, mientras que el canal de cartucho bioquímico en forma de U prolonga significativamente el tiempo de contacto del agua con el relleno bacteriano.

El filtro multicapa retiene eficazmente los residuos y restos de comida. Además, un sistema de drenaje rápido ayuda a eliminar las impurezas en poco tiempo. La bomba está equipada con un motor sin escobillas de alto rendimiento, ejes de cerámica y aislamiento acústico adicional, lo que garantiza un funcionamiento muy silencioso.

Funciones inteligentes y pantalla

La tapa del acuario cuenta con una pantalla a color de 1,47 pulgadas y una ventana transparente, que muestra constantemente la temperatura del agua y el estado actual del sistema. El sistema de iluminación consta de diodos RGB a todo color con brillo y color ajustables.

Las capacidades del dispositivo incluyen:

  • Control remoto del flujo de agua y la velocidad de la bomba a través de la aplicación Mi Home;
  • Alimentación automática de los peces según un horario establecido mediante el dispensador integrado;
  • Control del sistema mediante el asistente de voz Xiao Ai;
  • Selección automática de los parámetros de iluminación y filtración según el tipo y número de peces.
Los usuarios pueden monitorear los cambios de temperatura en el acuario a través de la aplicación Mi Home y recibir alertas oportunas sobre cualquier mal funcionamiento del sistema. Esto facilita significativamente el proceso de cuidado, incluso para los principiantes en la acuariofilia.

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Abror Shuhratov
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