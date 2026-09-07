«¡Page, un nivel completamente distinto!»: Bogdan Guskov analiza la derrota de Nursulton Ruziboev

El famoso luchador de MMA uzbeko, que subió al octágono para el tercer combate más importante del torneo UFC Fight Night 287 celebrado en París, Francia, Nursulton Ruziboev sufrió una derrota inesperada. En un intenso enfrentamiento de 3 asaltos contra la experimentada estrella inglesa de 39 años, Michael «Venom» Page, el luchador británico se llevó la victoria por decisión unánime de los jueces. Mientras este resultado sorpresa genera debates entre los aficionados, otro de nuestros representantes en la UFC, Bogdan Guskov, ofreció una evaluación objetiva sobre el desempeño de Nursulton y las habilidades de Page.

Dura confrontación en París: Una derrota por puntos

Uno de los combates principales del UFC Fight Night 287 se desarrolló bajo una intensa lucha:

15 minutos de prueba contra «Venom»: Nursulton Ruziboev luchó durante tres asaltos completos contra Michael Page, exestrella de Bellator, conocido por su estilo de golpeo inusual y peligroso;

Decisión unánime de los jueces: El atleta inglés, que controló la distancia con maestría y dominó en número de golpes precisos, se llevó la victoria según la evaluación de los jueces;

Discusión de los aficionados: Para el luchador uzbeko, esta es su segunda derrota en la UFC, y en las redes sociales circulan diversas opiniones sobre el guion del combate y la táctica de Nursulton.

«No se le nota la edad en absoluto»: Bogdan Guskov sobre el nivel de Page

Bogdan Guskov, luchador de la categoría de peso semipesado de la UFC, valoró positivamente el nivel de su oponente:

Una escuela única: «Michael Page es un nivel completamente distinto, un luchador con su propio estilo», destacó Guskov;

Dinámica como hace 10 años: Según Bogdan, a pesar de tener 39 años, no se observan signos de envejecimiento en el luchador inglés; su velocidad y dinámica de movimiento se mantienen igual que hace 10 años;

Preparación y experiencia: Guskov reconoció que, aunque Page ha reducido un poco el riesgo excesivo propio de la juventud, su sangre fría y su capacidad para sentir el ring están en su punto máximo.

«El primer asalto fue genial»: ¿Qué le faltó a Nursulton?

Guskov se centró en las acciones de nuestro compatriota en el octágono y la importancia de este combate:

Inicio exitoso: En opinión de Guskov, Nursulton comenzó muy bien el combate y, en el primer asalto, opuso una resistencia digna a su oponente, logrando ejecutar su plan;

La pérdida del guion: «El primer asalto fue genial, pero luego Page logró imponer sus planes y el guion de combate que él quería», aclaró el deportista;

La derrota, una escuela de aprendizaje: En respuesta a las críticas en redes sociales, Bogdan animó a Nursulton: «Como dijeron en los comentarios, fue un combate realmente difícil para Ruziboev, pero precisamente estos combates son los que fortalecen a un hombre y a un luchador».

En su opinión, Nursulton Ruziboevcuál fue su principal error en el combate contra Michael Page: ¿aprovechó poco las oportunidades de llevar la pelea al suelo o no pudo adaptarse a la distancia inusual de su oponente? Como dijo Bogdan Guskov, ¿puede esta derrota ser una lección importante para el futuro de Ruziboev en la UFC? ¡Dejen sus opiniones en los comentarios!