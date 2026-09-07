José Mourinho critica duramente las decisiones del VAR en el partido contra el Real Betis

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, expresó serias quejas sobre el arbitraje y el funcionamiento del sistema VAR tras la derrota ante el Real Betis en el campeonato español. En la rueda de prensa previa al partido de Champions League contra el Inter, el técnico portugués exigió aclaraciones sobre el episodio del penalti que involucró a Kylian Mbappé y sobre los criterios de aplicación de las reglas por parte de los árbitros. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información publicada por el diario Mundo Deportivo, la principal polémica del encuentro se debió a que el penalti ejecutado por Mbappé no fue repetido. Aunque el Real Madrid admitió haber perdido por no convertir sus ocasiones, el entrenador enfatizó que no entiende por qué el VAR no intervino y por qué se ignoraron las reglas.

El sistema VAR y el conocimiento de las reglas

José Mourinho criticó duramente las acciones de los árbitros, afirmando que errores de este nivel no son profesionales. En su opinión, los responsables ignoraron la situación por desconocimiento de las reglas o lo hicieron deliberadamente.

«Perdimos contra el Betis porque no supimos convertir nuestras ocasiones. Pero, ¿por qué no se repitió el penalti? ¿Es porque el VAR no conoce las reglas o porque fue a propósito? Si no lo hicieron repetir por ignorancia, deberían irse a casa. Si lo hicieron a propósito, es aún peor», declaró Mourinho a los periodistas.

Asimismo, el entrenador predijo que si en los próximos meses ocurre una situación similar, el penalti será repetido sin duda, exigiendo que el actual comité arbitral ofrezca explicaciones transparentes sobre estos asuntos.

La situación de Vinícius Júnior

Los episodios polémicos no se limitaron al penalti. José Mourinho también se refirió a la tarjeta amarilla mostrada a Vinícius Júnior. El extremo brasileño fue amonestado por acercarse al árbitro para pedir explicaciones.

«Otra cosa que quiero saber es, ¿por qué Vinícius, como capitán, no pudo acercarse al árbitro para pedir explicaciones?», cuestionó el técnico del Real Madrid.

Estos sucesos generan debate en el campamento madridista antes de los partidos cruciales de la competición europea. Mientras el equipo se prepara para enfrentar al Inter, el cuerpo técnico sigue centrando su atención en las injusticias arbitrales del campeonato nacional.