Huawei Mate XT 2 presentado: un smartphone plegable en tres partes de 3,5 mm de grosor

Según Ixbt.com, Huawei ha presentado oficialmente la segunda generación de su smartphone único e innovador: el Mate XT 2 Extraordinary Master. Este dispositivo insignia conserva su diseño de tres partes plegable en dos puntos simultáneamente, mientras que está equipado con un mecanismo totalmente renovado, el procesador más reciente y un sistema de cámara avanzado. Se espera que este gadget establezca nuevos estándares en el mercado de pantallas flexibles. Esto es lo que informa Ixbt.com.

Para esta nueva generación, los ingenieros de Huawei utilizaron un esquema de plegado en forma de Z y bisagras rediseñadas. Como resultado, el grosor del dispositivo completamente desplegado es de solo 3,5 mm, mientras que alcanza los 12,3 mm cuando está plegado. La fabricación de un dispositivo tan delgado se considera un logro importante en la industria móvil.

Capacidades de pantalla y durabilidad

La pantalla principal cuenta con un panel 3K de 10,2 pulgadas con una relación de aspecto de 12,8:9. Cuando el smartphone está plegado, el usuario dispone de un dispositivo convencional con una pantalla externa de 6,5 pulgadas, cuyo brillo máximo alcanza los 6500 nits. La pantalla externa está protegida por cristal Kunlun/Basalt, haciéndolo 30 veces más resistente a caídas y 16 veces más resistente a arañazos. Además, la resistencia a impactos de la pantalla interna ha aumentado un 200 %.

El fabricante introdujo por primera vez en un smartphone plegable de tres partes una protección de hardware conforme a las normas IP58/IP59, garantizando seguridad adicional contra el polvo y la humedad durante el uso diario.

Alto rendimiento e inteligencia artificial

El smartphone está impulsado por el sistema en chip más potente de Huawei hasta la fecha: el nuevo Kirin 9050 Pro. Según la empresa, el rendimiento general ha aumentado un 42 %, la velocidad de un solo núcleo de la CPU un 24 % y el rendimiento multinúcleo un 52 %. El procesador gráfico Ma Liang admite tecnología de ray tracing a nivel de hardware por primera vez.

La NPU Da Vinci es responsable de las tareas de IA local, permitiendo la ejecución de un modelo MoE de 30 mil millones de parámetros. Las capacidades de comunicación incluyen el modelo Balong que admite conectividad satelital Tiantong y el sistema de mensajería Beidou, con una velocidad de conexión satelital aumentada un 40 %.

Privacidad y cámaras avanzadas

Una de las características únicas del dispositivo es el sistema de privacidad de hardware Lingdun. Cuando se activa, la pantalla es perfectamente legible para el usuario que está frente a ella, pero se vuelve casi negra vista desde los lados. El módulo de cámara principal cuenta con un sensor RYYB de 50 MP, ofreciendo una apertura variable de f/1,49 a f/4,0 y un rango dinámico de 18 EV.

El sistema también incluye un módulo periscópico de 50 MP con zoom óptico 3,5x y macrofotografía, además de una cámara ultra gran angular de 40 MP. En el mercado chino, el precio inicial de este smartphone avanzado es de 2955 dólares. Un teleconvertidor especial que permite aumentar el zoom óptico hasta 13,5x también está disponible como opción.