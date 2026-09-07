El smartphone asequible Samsung Galaxy A07s sale a la venta

Samsung ha anunciado oficialmente el lanzamiento de su nuevo Galaxy A07s en la categoría de presupuesto. Actualmente, el dispositivo se ofrece a los clientes en Jordania como uno de los primeros mercados y se espera que llegue a otros países próximamente, aunque su precio aún no ha sido revelado. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

Según la información de ixbt.com, el nuevo dispositivo llama la atención en su clase por sus especificaciones técnicas y su soporte de software a largo plazo. El smartphone incluye soluciones compactas y prácticas que cumplen con las exigencias modernas, presentándose como una herramienta fiable para las tareas diarias.

Capacidades técnicas y rendimiento

El dispositivo está impulsado por un procesador MediaTek G99+ basado en un proceso tecnológico de 6 nm. Dependiendo de la elección del cliente, el smartphone viene con hasta 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno (por ejemplo, en el mercado jordano se vende actualmente la versión de 4 GB y 64 GB). Además, Samsung ha conservado una ranura dedicada para tarjetas microSD para mayor comodidad del usuario.

El smartphone cuenta con una pantalla IPS de 6,7 pulgadas con una tasa de refresco de 90 Hz, ofreciendo una calidad de imagen en formato HD+. El escáner de huellas dactilares está integrado en el botón lateral, lo que hace que su uso sea aún más cómodo.

Cámara y autonomía

En cuanto a las capacidades fotográficas, la cámara principal consta de sensores de 50 MP y 2 MP. La cámara frontal está equipada con un objetivo de 8 MP para selfies y videollamadas. Para garantizar la autonomía, se ha instalado una batería de 5000 mAh, y el cuerpo cuenta con protección contra polvo y humedad según el estándar IP54.

Cabe destacar que el smartphone viene de fábrica con Android 16. Samsung promete para este modelo no solo seis años de actualizaciones del sistema operativo, sino también seis años de parches de seguridad.

Las opciones de conectividad incluyen Wi-Fi de doble banda, Bluetooth 5.3, puerto USB-C y la tradicional salida de audio de 3,5 mm para auriculares. Este conjunto de características convierte al nuevo Galaxy A07s en uno de los dispositivos más competitivos de su segmento.