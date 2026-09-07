La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) ha exigido respuestas oficiales a la FIFA sobre la controvertida anulación de la sanción de Folarin Balogun y ha anunciado que no apoyará la candidatura de Gianni Infantino a la reelección. Este conflicto surgió antes del partido de octavos de final de la Copa del Mundo entre Estados Unidos y Bélgica, provocando grandes protestas en la comunidad deportiva internacional. Así lo informa Goal.com informa .

Según la BBC, el delantero de la selección de Estados Unidos, Folarin Balogun, pudo jugar contra Bélgica a pesar de haber recibido una tarjeta roja en su partido anterior. La FIFA decidió suspender la sanción de un mes del jugador durante un año, lo que generó malentendidos sobre las reglas del torneo. Aunque los belgas ganaron finalmente 4-1 y eliminaron a los anfitriones, esta infracción de las reglas provocó serias objeciones por parte de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y la RBFA.

Transparencia y problemas de gobernanza

Tras la decisión, comenzaron serias protestas entre bastidores. La parte belga exigió oficialmente que la FIFA explicara los fundamentos precisos de la decisión y cómo se regularán tales casos en el futuro. El presidente de la RBFA, Pascal van Damme, expresó abiertamente su descontento por la falta de comunicación del organismo rector del fútbol mundial.

«Han pasado dos meses desde los hechos, pero nuestras preguntas siguen sin respuesta — cita la BBC a Van Damme —. Teniendo en cuenta la importancia de la transparencia para todas las partes interesadas, solicitamos las explicaciones necesarias. También queremos estudiar cómo mejorar los procesos existentes para que tales casos se traten de manera justa y coherente en el futuro».

Excepción histórica e injerencia política

La anulación de la sanción de Folarin Balogun se registró como uno de los eventos más raros en la historia del fútbol. Tras 189 tarjetas rojas mostradas en la historia de las Copas del Mundo, solo el brasileño Garrincha en 1962 y ahora Folarin Balogun se han librado de la prohibición para el siguiente partido. Ninguna otra sanción de jugador ha sido retirada durante el torneo.

La magnitud del conflicto aumentó debido a las informaciones de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, y funcionarios de la Casa Blanca intervinieron directamente en este asunto para presionar a la FIFA. A pesar de las protestas, la FIFA se basó en el artículo 27 de su código disciplinario, que otorga a la organización el derecho a suspender parcial o totalmente una medida disciplinaria.

La RBFA y la UEFA, junto con otras confederaciones, reafirmaron su compromiso con la transparencia, una gobernanza fuerte y procesos claros en la toma de decisiones. Sin embargo, en el contexto de esta situación, la decisión de la dirección del fútbol belga de no apoyar las futuras actividades de Gianni Infantino también está afectando las relaciones políticas en el ámbito del fútbol internacional.