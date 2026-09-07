Enzo Maresca explica por qué Erling Haaland debe descansar

El entrenador del Manchester Citycompartió sus planes sobre la carga de trabajo y los minutos de juego del delantero estrella del equipo, Erling Haaland.

El goleador noruego de 26 años ha sido titular en los 4 partidos disputados esta temporada, anotando 3 goles. El sábado 5 de septiembre, el único tanto de Haaland dio a los «Citizens» una victoria clave (1-0) sobre el Coventry. Sin embargo, el técnico del Manchester Cityseñaló que el delantero no puede jugar sin descanso en cada encuentro.

«Debemos proteger a Erling porque la temporada es muy larga. Tendremos que darle descanso en algunos partidos», declaró el técnico italiano, según recoge The Touchline .

Al Manchester City le espera un calendario apretado: el martes por la noche, el equipo se enfrentará al Porto fuera de casa en la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League.