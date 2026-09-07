Los rumores sobre el posible traspaso de Neymar al Inter Miami generan debate

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Los rumores sobre el posible traspaso de Neymar al Inter Miami generan debate

Las noticias sobre una posible mudanza de la estrella brasileña Neymar a Estados Unidos, donde podría volver a formar el legendario trío ofensivo «MSN» junto a Lionel Messi y Luis Suárez, están despertando un gran interés en la comunidad futbolística. Sin embargo, este posible traspaso vuelve a poner en duda las reglas del fútbol norteamericano y sus mecanismos de aplicación. Así lo informa Goal.com. informa Goal.com.

Según Goal.com, el reconocido experto uruguayo Gus Poyet expresó sus opiniones al respecto, lanzando críticas sobre las normas del campeonato estadounidense. El excentrocampista sigue de cerca la carrera de Luis Suárez y destacó que, a pesar de sus problemas en la rodilla, el experimentado delantero sigue rindiendo a un alto nivel a sus 39 años.

La carrera de Luis Suárez en EE. UU.

El exdelantero del Liverpool y del FC Barcelona logró marcar 12 goles para el Inter Miami durante 2026. De esta manera, elevó su cuenta total de goles con el club de Florida a 54 en 107 partidos. Aunque no puede competir con su compañero Lionel Messi en cuanto a goles, sigue mostrando resultados sólidos para hacer realidad el sueño americano junto a David Beckham y otros.

La directiva del Inter Miami, con el objetivo de complacer a su capitán Lionel Messi y luchar por los grandes trofeos, también fichó a sus amigos cercanos, Sergio Busquets y Jordi Alba. Ahora, los rumores sobre la posible llegada de Neymar, cuyo contrato con el Santos finaliza en 2027, están en pleno auge.

La cuestión de las reglas y el equilibrio financiero

Sin embargo, las reglas de «Designated Player» (jugador designado) de la MLS son uno de los principales obstáculos para este traspaso. El Inter Miami ha encontrado varias formas creativas de incluir a varias estrellas mundiales en su plantilla, lo que ha provocado las protestas de otros equipos de la liga.

En una entrevista con Gambling.com, Gus Poyet habló sobre las restricciones financieras de la liga y su cumplimiento. Según él, el club de Miami fue multado con una gran suma el año pasado por exceder el límite de gastos establecido, ya que normalmente cada equipo solo debería tener tres jugadores de ese estatus, pero el club tenía más.

El experto señaló que si el traspaso de Neymar se concreta, estas reglas se volverían aún más cuestionables: «Si esto es cierto, significa que hay una regla especial para el Inter Miami y otra para el resto de la MLS», añadió. El tiempo dirá si esta situación motivará a Luis Suárez a extender su carrera un año más, a pesar de que cumplirá 40 años el próximo enero.

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Jahongir Tursunov
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