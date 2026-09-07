Se definieron todos los participantes de la Copa Asiática Sub-20

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Se definieron todos los participantes de la Copa Asiática Sub-20

Se han confirmado los 16 participantes de la fase final de la Copa Asiática Sub-20, que se celebrará en China. Tras finalizar las eliminatorias, las mejores selecciones juveniles del continente aseguraron su plaza para el torneo decisivo.

Bajo la dirección de Jamoliddin Rahmatullayev, la selección de Uzbekistán Sub-20 mostró una superioridad absoluta en el Grupo B, ganando sus tres partidos. En la última jornada decisiva, nuestros representantes derrotaron a Siria por 3-0, asegurando el primer puesto del grupo y clasificándose directamente para el campeonato continental.

Las siguientes selecciones competirán en la fase final del torneo:

  • Anfitrión: China (clasificado directamente)

  • Ganadores de grupo: Uzbekistán, Corea del Sur, RPD de Corea, Tayikistán, Arabia Saudita, Irak, Japón, Indonesia

  • Mejores segundos clasificados: Irán, Jordania, Líbano, India, Omán, Tailandia, Malasia

La fase final de la Copa Asiática Sub-20 se llevará a cabo en los estadios de China del 24 de marzo al 1 de abril de 2027.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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