El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, destacó que es natural ser mencionado como uno de los principales candidatos al Balón de Oro tras sus resultados históricos en la Copa del Mundo de verano. Hablando antes del partido de la Liga de Campeones contra el Inter, el capitán de la selección francesa admitió que jugar en el club madrileño hace que las conversaciones sobre premios individuales sean inevitables. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, el jugador de 27 años declaró que no teme a los objetivos ambiciosos y que ve con buenos ojos las opiniones sobre la posibilidad de ganar el prestigioso trofeo por primera vez. A pesar de que Francia terminó cuarta en la Copa del Mundo, Mbappé marcó 10 goles, ganando la Bota de Oro y convirtiéndose en el máximo goleador de la historia de la competición.

Resultados históricos y ambiciones personales

Este récord elevó el número total de goles del delantero francés en los Mundiales a 22, y el público valora positivamente sus posibilidades en los debates. Según Kylian Mbappé, escribió una gran historia en la competición deportiva más importante este verano, y este año es propicio para un premio individual.

"Por supuesto, hice historia este verano, pero todavía queda tiempo y la gente es libre de votar por el jugador que considere merecedor", dijo el delantero. En su opinión, jugar en el Real Madrid, el mejor club del mundo, hace que los aficionados y el público lo asocien constantemente con premios individuales.

Juego en equipo y reacción a las críticas

Sin embargo, el Real Madrid tuvo un comienzo de temporada algo difícil y los analistas discuten el equilibrio de la plantilla. En particular, los movimientos ofensivos de Mbappé y Vinícius Júnior se comparan con la ética de trabajo de Ousmane Dembélé en el PSG o de Raphinha en el FC Barcelona.

Al responder a estas comparaciones, el jugador francés admitió que hay aspectos que debe mejorar, pero dijo que no le gusta que lo comparen con otros. Mbappé subrayó que sus tareas son diferentes a las de los demás y que su objetivo es mejorar su juego de forma inteligente.