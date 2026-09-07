Kylian Mbappé: Es hora de luchar por el Balón de Oro

·16·Deportes
Kylian Mbappé: Es hora de luchar por el Balón de Oro

El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, destacó que es natural ser mencionado como uno de los principales candidatos al Balón de Oro tras sus resultados históricos en la Copa del Mundo de verano. Hablando antes del partido de la Liga de Campeones contra el Inter, el capitán de la selección francesa admitió que jugar en el club madrileño hace que las conversaciones sobre premios individuales sean inevitables. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, el jugador de 27 años declaró que no teme a los objetivos ambiciosos y que ve con buenos ojos las opiniones sobre la posibilidad de ganar el prestigioso trofeo por primera vez. A pesar de que Francia terminó cuarta en la Copa del Mundo, Mbappé marcó 10 goles, ganando la Bota de Oro y convirtiéndose en el máximo goleador de la historia de la competición.

Resultados históricos y ambiciones personales

Este récord elevó el número total de goles del delantero francés en los Mundiales a 22, y el público valora positivamente sus posibilidades en los debates. Según Kylian Mbappé, escribió una gran historia en la competición deportiva más importante este verano, y este año es propicio para un premio individual.

"Por supuesto, hice historia este verano, pero todavía queda tiempo y la gente es libre de votar por el jugador que considere merecedor", dijo el delantero. En su opinión, jugar en el Real Madrid, el mejor club del mundo, hace que los aficionados y el público lo asocien constantemente con premios individuales.

Juego en equipo y reacción a las críticas

Sin embargo, el Real Madrid tuvo un comienzo de temporada algo difícil y los analistas discuten el equilibrio de la plantilla. En particular, los movimientos ofensivos de Mbappé y Vinícius Júnior se comparan con la ética de trabajo de Ousmane Dembélé en el PSG o de Raphinha en el FC Barcelona.

Al responder a estas comparaciones, el jugador francés admitió que hay aspectos que debe mejorar, pero dijo que no le gusta que lo comparen con otros. Mbappé subrayó que sus tareas son diferentes a las de los demás y que su objetivo es mejorar su juego de forma inteligente.

Kylian MbappéReal MadridBalón de OroLiga de CampeonesNoticias de fútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

José Mourinho critica duramente las decisiones del VAR en el partido contra el Real BetisJosé Mourinho critica duramente las decisiones del VAR en el partido contra el Real BetisHoy, 18:13Los rumores sobre el posible traspaso de Neymar al Inter Miami generan debateLos rumores sobre el posible traspaso de Neymar al Inter Miami generan debateHoy, 17:15¡Un error de Husanov y Donnarumma casi le cuesta caro al City!¡Un error de Husanov y Donnarumma casi le cuesta caro al City!Hoy, 16:08La Federación Belga de Fútbol exige explicaciones a la FIFA sobre el caso Folarin BalogunLa Federación Belga de Fútbol exige explicaciones a la FIFA sobre el caso Folarin BalogunHoy, 15:57Enzo Maresca explica por qué Erling Haaland debe descansarEnzo Maresca explica por qué Erling Haaland debe descansarHoy, 15:35Se definieron todos los participantes de la Copa Asiática Sub-20Se definieron todos los participantes de la Copa Asiática Sub-20Hoy, 15:29
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Ruziul Berdiyev habla tras la aplastante victoria 6:2 contra Neftchi
Ruziul Berdiyev habla tras la aplastante victoria 6:2 contra Neftchi
Emre Belözoğlu lanza declaraciones explosivas sobre el límite en Turquía y Shomurodov
Emre Belözoğlu lanza declaraciones explosivas sobre el límite en Turquía y Shomurodov