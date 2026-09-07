SpaceX lanzó con éxito nuevos satélites Starlink a la órbita

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SpaceX lanzó con éxito nuevos satélites Starlink a la órbita

El gigante aeroespacial SpaceX ha realizado otro vuelo espacial exitoso, entregando 27 satélites Starlink adicionales a la órbita terrestre baja. Según ixbt.com, esta operación es una parte importante de los esfuerzos constantes para expandir la red global de internet y proporcionar conectividad de alta velocidad desde el espacio. Así lo informa Ixbt.com que indica.

El cohete Falcon 9 seleccionado para esta misión despegó el 6 de septiembre a las 7:26, hora local, desde la Base de la Fuerza Espacial de Vandenberg en California, EE. UU. El rendimiento técnico impecable del cohete y su trayectoria cuidadosamente calculada permitieron cumplir los objetivos sin problemas.

Tecnologías reutilizables y detalles del vuelo

Durante el vuelo, la primera etapa del cohete regresó con éxito a la Tierra. Para el propulsor B1088, este fue su decimonoveno vuelo. Los expertos señalan que esta etapa realizó un aterrizaje suave en la plataforma marítima autónoma llamada « Of Course I Still Love You » en el Océano Pacífico. Actualmente, el récord absoluto de SpaceX para la reutilización de una primera etapa es de 37 vuelos.

La etapa superior del cohete continuó el vuelo con éxito, colocando los 27 dispositivos espaciales en la órbita prevista. Todos los procesos se desarrollaron con normalidad y, aproximadamente 62 minutos después del despegue, los satélites alcanzaron sus posiciones finales.

Red global e indicadores del año en curso

Este lanzamiento exitoso marca la misión número 103 realizada con cohetes Falcon 9 en 2026. Las estadísticas muestran que 80 de los vuelos totales de este año están dedicados específicamente a la expansión de la constelación Starlink y al despliegue de nuevos equipos.

Actualmente, el número total de satélites Starlink activos en órbita ha superado los 11 000. Esto aumenta aún más las capacidades de la red en todo el mundo y acelera la provisión de internet a zonas remotas.

Cabe señalar que, actualmente, todos los vuelos de Starlink se realizan exclusivamente desde la base de Vandenberg. Los lanzamientos en Florida están temporalmente suspendidos hasta la puesta en servicio del cohete Starship en el cosmódromo de la empresa en ese estado.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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