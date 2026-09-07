Xiaomi presenta el smartphone 18 Fold, el primero del mundo con chip Xring O3 y memoria LPDDR6

Xiaomi ha dado un paso importante en el mercado móvil al presentar oficialmente su nuevo smartphone plegable insignia, el Xiaomi 18 Fold. Según Ixbt.com, este dispositivo es el primero del mundo basado en el sistema en chip Xring O3, especialmente desarrollado por la empresa, y destaca por su alto rendimiento y características avanzadas. Así lo informa Ixbt.com.

Una de las características principales del nuevo dispositivo es su diseño de pantalla con un formato innovador. La pantalla externa tiene una diagonal de 5,38 pulgadas, mientras que la pantalla plegable interna mide 7,58 pulgadas. La relación de aspecto de las pantallas es similar a la de una hoja de papel estándar, lo que facilita considerablemente la lectura y el uso simultáneo de varias aplicaciones.

Tecnología de pantalla y cuerpo ultrafino

Siendo uno de los smartphones plegables más delgados del mercado actual, tiene un grosor de solo 5,02 mm abierto y 10,68 mm plegado. Ambos paneles OLED LTPO admiten una tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz y alcanzan un brillo máximo de 4000 nit. Para garantizar la robustez, se han utilizado una bisagra Dragon Bone de nueva generación, marco de aluminio, cristal Dragon Crystal Glass 3.0 y una doble capa de cristal UTG para la pantalla interna.

Según datos del fabricante, gracias al nuevo procesador Xring O3, el rendimiento de la CPU multinúcleo ha aumentado un 60 % y las capacidades gráficas un 85 %. Al mismo tiempo, el consumo de energía se ha reducido significativamente. La potencia de la NPU dedicada a tareas de IA alcanza los 200 TOPS, lo que permite colocar hasta seis ventanas simultáneamente en la pantalla grande.

Cámara y política de precios

Las capacidades fotográficas del dispositivo se basan en un conjunto de cámaras avanzadas creadas en colaboración con Leica. El sensor principal tiene una resolución de 200 MP, acompañado de un módulo periscopio con zoom óptico 3,5x y sensor de 50 MP, además de una cámara ultra gran angular de 50 MP. La batería de 6000 mAh garantiza una larga autonomía, con soporte para carga por cable de 67 W y carga inalámbrica de 50 W.

Los precios en el mercado varían según la configuración de memoria:

Versión 12/256 GB — 1635 dólares

Versión 12/512 GB — 1785 dólares

Versión 16/512 GB — 1935 dólares

Versión 16 GB / 1 TB LPDDR6 — 2230 dólares

Versión 16 GB / 1 TB LPDDR6 Ceramic Special Edition — 2380 dólares

Se ha informado que la edición especial de cerámica, considerada la versión tope de gama, se producirá en una cantidad limitada de solo 1500 unidades.