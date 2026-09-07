Harry Kane sorprendido por haber superado el récord de Cristiano Ronaldo

El delantero del Bayern Múnich, Harry Kane, admitió que no esperaba superar el récord de Cristiano Ronaldo con sus resultados de la temporada pasada. El capitán de la selección inglesa es actualmente reconocido como uno de los principales candidatos al prestigioso Balón de Oro que se entregará en octubre; de ganarlo, se convertiría en el primer jugador inglés en lograrlo desde Michael Owen en 2001. Así lo informa Goal.com reporta .

En una entrevista con TNT Sports, Harry Kane habló sobre su logro de marcar un total de 73 goles entre su club y su selección la temporada pasada. Esta cifra superó el récord de 69 goles que Cristiano Ronaldo registró en su mejor temporada, la 2011/12. Actualmente, solo la legendaria marca de 82 goles de Lionel Messi en aquella temporada histórica se mantiene por delante.

La era de las leyendas y cifras increíbles

Según el delantero, en la época en que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo dominaban, sus registros parecían una cima inalcanzable para los futbolistas comunes. Kane recordó haber visto jugar a estas leyendas en su juventud y pensar que sus estadísticas eran irreales.

«Crecí viendo a Messi y Ronaldo dominar. Messi es el único jugador que ha alcanzado los 82 goles, mientras que Ronaldo llegó a un máximo de 69. En aquel entonces, pensaba que eran cifras absurdas o imposibles. Son los dos mejores futbolistas de nuestra era, quizás de toda la historia. Por eso, haber marcado 73 goles es una sorpresa incluso para mí», subrayó el delantero del Bayern.

Inspirándose en Lionel Messi y Luka Modrić

Aunque Harry Kane se acerca a la etapa final de su carrera a los 33 años, tiene la intención de jugar al más alto nivel durante muchos años, al igual que veteranos como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Luka Modrić. El goleador inglés señaló que la longevidad de un futbolista depende en gran medida de su mentalidad y su afán por conseguir nuevos trofeos.

Basado en información de ixbt.com, el experimentado jugador expresó que sus nuevos objetivos y el deseo de ganar grandes torneos con el Bayern y su selección le brindan una inmensa motivación. Añadió que el proceso para determinar al ganador del Balón de Oro ya no está en sus manos, sino que depende de los expertos que votan.