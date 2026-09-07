¡Un error de Husanov y Donnarumma casi le cuesta caro al City!

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¡Un error de Husanov y Donnarumma casi le cuesta caro al City!

En la tercera jornada de la Premier League, Manchester Cityderrotó al debutante Coventry por un ajustado 1-0. Sin embargo, detrás de esta victoria se esconden momentos ocurridos al inicio del partido que helaron la sangre de miles de aficionados en el estadio. El defensa uzbeko Abdukodir Khusanov y el portero estrella Gianluigi Donnarumma cometieron un error inesperado que pudo ser un golpe durísimo para los «Citizens». ¿Qué ocurrió realmente en el minuto 6 y por qué Enzo Maresca criticó a Khusanov tras el partido?

El destino a milímetros: ¿Cómo comenzó el drama?

Apenas transcurrían 6 minutos en el Etihad Stadium cuando los fans del City vivieron un verdadero shock. Los expertos del prestigioso portal esteemedkompany.com analizaron este episodio en detalle:

  • Pase inesperado: Bajo presión, el defensa Abdukodir Khusanov devolvió el balón a Donnarumma, quien estaba sobre su línea de meta;

  • Mal control: Donnarumma cometió un error grave al intentar detener el balón, que rodó hacia la red;

  • Unos milímetros: El portero italiano se lanzó en el último segundo, desviando el balón a milímetros de cruzar la línea y evitando un autogol;

  • Los pupilos de Frank Lampard perdieron la oportunidad de abrir el marcador inesperadamente y cambiar el guion del partido.

La confesión abierta del entrenador

«¡Es Gigio! ¡Sabemos que es un gran portero! Creo que el pase de Abdukodir Khusanov en esa situación no fue la mejor decisión. Pero hizo varias paradas buenas y estamos satisfechos con él», declaró abiertamente el técnico de los «Citizens», Enzo Maresca.

De hecho, Donnarumma demostró una vez más que tiene debilidad en la salida de balón con los pies desde atrás. Pero tras su error inicial, se convirtió en un verdadero héroe.

Los verdaderos héroes de la victoria y las estadísticas

Jugador

Rol

Impacto clave

Gianluigi Donnarumma

Portero

Tras el error, al menos 3 paradas decisivas para asegurar los 3 puntos

Abdukodir Khusanov

Lateral derecho

Tras el minuto 6, estuvo impecable y seguro durante todo el encuentro

Erling Haaland

Delantero

Autor del único gol decisivo del partido

Sin las paradas de Donnarumma, Manchester Cityhabría perdido puntos sin duda. Khusanov, por su parte, superó el nerviosismo inicial y no dio opciones a los extremos rivales.

¿Quién tuvo más culpa en esta situación: Abdukodir Khusanov por el pase arriesgado o Donnarumma por no controlar un balón sencillo? ¿Estás de acuerdo con Maresca?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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