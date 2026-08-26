El gigante de la Premier League Manchester City anunció oficialmente el 26 de agosto el fichaje del centrocampista de 18 años procedente del club francés Lille, Ayyoub Bouaddi . Tras firmar un contrato de larga duración, el talento marroquí no ocultó sus emociones en su primera entrevista con el servicio de prensa del club, revelando que unirse a los mancunianos era su mayor objetivo desde la infancia.

El joven prodigio habló con entusiasmo sobre la filosofía de juego de los «Citizens» y la confianza depositada por la directiva del club.

«Estoy en el mejor club del mundo»

Bouaddi destacó que la decisión de mudarse al Etihad es el punto de inflexión más importante de su carrera:

«Para mí, el Manchester City es el mejor club del mundo. Estar aquí y finalmente poder llamarme jugador del Manchester City es un sueño hecho realidad. He seguido a este equipo con gran interés durante muchos años y siempre me ha gustado mucho su estilo de juego único en el campo. El City se esfuerza por mostrar un fútbol de calidad y ofensivo en cada partido», dijo Bouaddi.

«Maresca es el mejor entrenador del mundo»: la ilusión de Bouaddi en el Etihad

El miembro de la selección nacional de Marruecos también expresó su profundo respeto por el entrenador del equipo:

El factor entrenador: Bouaddi calificó al entrenador delManchester City Enzo Maresca como el mejor especialista del fútbol moderno, expresando su disposición a elevar su nivel de juego bajo su dirección;

Primeros minutos en el Etihad: El centrocampista de 18 años destacó que espera con ansias jugar con la camiseta azul ante los aficionados mancunianos en el césped del Etihad Stadium.

Este traspaso, realizado porManchester City con el objetivo de rejuvenecer el centro del campo y añadir fuerza táctica, se considera una base sólida para los próximos años.