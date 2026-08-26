¡La primera declaración de la nueva estrella de 100 millones de euros del Manchester City, Ayyoub Bouaddi!

·40·Deportes
¡La primera declaración de la nueva estrella de 100 millones de euros del Manchester City, Ayyoub Bouaddi!

El gigante de la Premier League Manchester City anunció oficialmente el 26 de agosto el fichaje del centrocampista de 18 años procedente del club francés Lille, Ayyoub Bouaddi . Tras firmar un contrato de larga duración, el talento marroquí no ocultó sus emociones en su primera entrevista con el servicio de prensa del club, revelando que unirse a los mancunianos era su mayor objetivo desde la infancia.

El joven prodigio habló con entusiasmo sobre la filosofía de juego de los «Citizens» y la confianza depositada por la directiva del club.

«Estoy en el mejor club del mundo»

Bouaddi destacó que la decisión de mudarse al Etihad es el punto de inflexión más importante de su carrera:

«Para mí, el Manchester City es el mejor club del mundo. Estar aquí y finalmente poder llamarme jugador del Manchester City es un sueño hecho realidad. He seguido a este equipo con gran interés durante muchos años y siempre me ha gustado mucho su estilo de juego único en el campo. El City se esfuerza por mostrar un fútbol de calidad y ofensivo en cada partido», dijo Bouaddi.

«Maresca es el mejor entrenador del mundo»: la ilusión de Bouaddi en el Etihad

El miembro de la selección nacional de Marruecos también expresó su profundo respeto por el entrenador del equipo:

  • El factor entrenador: Bouaddi calificó al entrenador delManchester City Enzo Marescacomo el mejor especialista del fútbol moderno, expresando su disposición a elevar su nivel de juego bajo su dirección;

  • Primeros minutos en el Etihad: El centrocampista de 18 años destacó que espera con ansias jugar con la camiseta azul ante los aficionados mancunianos en el césped del Etihad Stadium.

Este traspaso, realizado porManchester City con el objetivo de rejuvenecer el centro del campo y añadir fuerza táctica, se considera una base sólida para los próximos años.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Ajuste de cuentas: Merab Dvalishvili habla claro antes de la trilogía contra Petr YanAjuste de cuentas: Merab Dvalishvili habla claro antes de la trilogía contra Petr YanHoy, 20:49Transferencia de Enzo Fernández: La situación en torno a Xabi Alonso y el Manchester CityTransferencia de Enzo Fernández: La situación en torno a Xabi Alonso y el Manchester CityHoy, 20:30¿Qué dijo el director deportivo del Manchester City sobre el fichaje de Bouaddi?¿Qué dijo el director deportivo del Manchester City sobre el fichaje de Bouaddi?Hoy, 19:07¡Tim Sherwood critica duramente al Tottenham tras una abultada derrota!¡Tim Sherwood critica duramente al Tottenham tras una abultada derrota!Hoy, 18:59La nueva arma de Maresca: ¿Quién es Ayub Bouaddi, fichado por el City por 95+5 M€?La nueva arma de Maresca: ¿Quién es Ayub Bouaddi, fichado por el City por 95+5 M€?Hoy, 17:51Corea del Sur derrotada: ¡Victoria sensacional de la selección de Uzbekistán Sub-20!Corea del Sur derrotada: ¡Victoria sensacional de la selección de Uzbekistán Sub-20!Hoy, 15:30
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Fallece el abuelo de Husanov: dejó la concentración del Manchester City (vídeo)
Fallece el abuelo de Husanov: dejó la concentración del Manchester City (vídeo)
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)