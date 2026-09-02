El sensacional traspaso del campeón del mundo argentino Enzo Fernández del Chelsea al Manchester Cityha alterado significativamente el equilibrio de poder en la Premier League. Hugo Viana, director técnico de los Citizens, ha hecho su primera declaración oficial sobre el fichaje del centrocampista de 25 años, destacando la importancia estratégica de esta decisión.

«Estatus de clase mundial»: ¿Cómo evaluó Hugo Viana el traspaso?

En una entrevista con el servicio de prensa del club, el dirigente deportivo subrayó que la política de fichajes del Manchester City siempre se basa en altos estándares y que Enzo cumple plenamente con estos requisitos:

«Nuestro club siempre busca fichar jugadores de clase mundial. Fernández encaja perfectamente en este estatus;

Enzo es el jugador ideal para el mediocampo. Estamos muy contentos de que ahora forme parte de nuestro equipo. Fernández reforzará considerablemente al Manchester City».

Una nueva etapa en el centro: Viana y el plan a largo plazo del City

Uno de los primeros pasos importantes y decisivos de Hugo Viana en su cargo directivo fue cerrar un contrato de 5 años con Fernández. Según los expertos, este acuerdo resuelve los siguientes objetivos estratégicos:

Control absoluto en el mediocampo: La capacidad de Enzo para realizar pases precisos en largo y tomar decisiones rápidas bajo presión encaja perfectamente en la táctica de Pep Guardiola;

Renovación de la medular: Ante los cambios generacionales de Kevin De Bruyne y otros líderes, el centrocampista argentino es considerado el candidato ideal para ser el motor del equipo durante muchos años.

Con este fichaje, el gigante de la Premier League no solo ha reforzado su plantilla, sino que ha arrebatado a uno de los grandes astros a su principal rival, demostrando una vez más sus ambiciones de título para la temporada.

¿Cree que la valoración de Hugo Viana está justificada? ¿Podrá Enzo Fernández potenciar el juego del Manchester City y demostrar allí su estatus como el mejor centrocampista del mundo? ¡Deje sus opiniones y predicciones en los comentarios!