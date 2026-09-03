Se anuncian todos los fichajes del Manchester City para el verano de 2026

El mercado de fichajes de verano ha cerrado oficialmente en las principales ligas europeas, especialmente en la Premier League. Tras la marcha del legendario entrenador Pep Guardiola, Manchester Cityha iniciado una nueva era marcada por una revolución estructural sin precedentes, tal como se esperaba. El dúo formado por el nuevo director deportivo Hugo Viana y el nuevo entrenador italiano Enzo Maresca ha reconstruido prácticamente la plantilla de los «Cityzens». El club no solo ha gastado cantidades récord en este mercado, sino que también se ha despedido de varias leyendas.

Fichajes récord y nuevas estrellas: ¿Quiénes llegaron?

Hugo Viana no escatimó en gastos para conseguir los jugadores necesarios para el esquema táctico de Maresca:

Enzo Fernández (del Chelsea): 125 millones de libras esterlinas — el fichaje más sonado y costoso del verano;

Elliot Anderson (del Nottingham Forest): 116 millones de libras esterlinas — otra compra fantástica dentro de la Premier League;

Ayyoub Bouaddi (del Lille): 95 millones de euros (+ 5 millones de euros en bonus);

Iliman Ndiaye (del Everton): 60 millones de libras esterlinas (+ 5 millones de libras en bonus);

Allan (del Palmeiras): 37,5 millones de euros (+ 2,5 millones de euros);

Matis Deturbe (del Troyes): 25 millones de euros;

Jeremy Monga (del Leicester City): 10 millones de libras esterlinas (+ 2,5 millones de libras);

Pierce Charles (del Sheffield Wednesday): 3 millones de libras esterlinas (+ al menos 5 millones de libras, hasta un total de 10 millones);

Gerónimo Rulli (del Marsella): fichado por 2 millones de euros para reforzar la portería.

Adiós a las leyendas y ventas importantes: ¿Quiénes se fueron?

Con el objetivo de rejuvenecer la plantilla y cumplir con las reglas del fair play financiero, las principales estrellas del equipo fueron vendidas a otros grandes clubes o se marcharon como agentes libres:

Savinho: 75 millones de libras al Tottenham (+ 10 millones de libras en bonus);

Rodri: traspasado al FC Barcelona por 65,4 millones de libras incluyendo bonus;

Tijjani Reijnders: 52 millones de libras al Al-Qadsiah;

Nico González: 48 millones de libras al Newcastle (+ 4 millones de libras en bonus);

James Trafford: 40 millones de libras al Leeds (+ bonus);

Manuel Akanji: 15 millones de euros al Inter;

Nathan Aké: 7 millones de libras al Fenerbahçe (+ 1,5 millones de libras en bonus);

Issa Kaboré: 2 millones de libras al Wrexham;

Bernardo Silva: se unió al Real Madrid como agente libre;

John Stones: se marchó al Inter como agente libre tras finalizar su contrato.

Política de cesiones extensiva: Los que quedan fuera del primer equipo

Varios jugadores experimentados y jóvenes que no tenían garantizados minutos bajo Maresca fueron cedidos a otros equipos:

Omar Marmoush: cedido al Tottenham por una temporada con opción de compra obligatoria de 50 millones de libras (+ 10 millones de libras en bonus);

Juma Bah: al Augsburgo (con opción de compra de 20 millones de euros);

Matis Deturbe: cedido inmediatamente al Mónaco tras su fichaje;

Claudio Echeverri: se marchó al Benfica con opción de compra;

Jack Grealish: cedido al Everton por una temporada;

Además, Divine Mukasa (West Ham), Divin Mubama (Southampton), Steven Mfuni (Coventry City), Jeremy Monga (Swansea City), Sverre Nypan e Ishaya Dada-Mascoll (Lommel), Max Alleyne (Burnley), Kalvin Phillips y Jaden Heskey (Sheffield United), Pierce Charles (QPR), Oliver Watmuff (Stockport County), Christian McFarlane (Leicester City), Charlie Gray (Wigan Athletic), Emilio Lawrence (Luton Town), Lakyle Samuel (Exeter City), Spike Brits (Sutton United) y Jack Wint (Kidderminster Harriers) jugarán cedidos durante un año.

Sin figuras como Pep Guardiola, Rodri, Bernardo Silva y Stones, Manchester Cityabre un capítulo totalmente nuevo en su historia bajo el mando de Maresca.

¿Crees que esta inmensa revolución de fichajes realizada por Enzo Maresca y Hugo Viana llevará al Manchester City de nuevo a ganar la Premier League y la Champions League, o la salida de Rodri y Guardiola marcará el inicio de una crisis? ¿Cuál de los nuevos fichajes tendrá más éxito? ¡Deja tu opinión en los comentarios!