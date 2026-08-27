Kylian Mbappé ha vuelto a centrar toda la atención en sí mismo. La estrella francesa « Real Sociedad» al anotar un triplete en el partido contra, respondió de forma breve pero contundente en redes sociales a quienes lo habían criticado recientemente.

«¿Quién estaba descontento? Esto es un triplete», escribió Mbappé en su perfil.

No fue una publicación cualquiera. Contenía un mensaje claro para quienes estaban insatisfechos con el rendimiento de Mbappé últimamente.

Un partido, tres goles y una respuesta

En el marco de la liga española, el Real Madrid recibió a la Real Sociedad en casa. Los madrileños, bajo la dirección de José Mourinho, derrotaron a su rival por 4-1.

El héroe del encuentro fue Kylian Mbappé El delantero francés anotó tres de los cuatro goles del Real, convirtiéndose en el autor del triplete.

«¿Quién estaba descontento? Esto es un triplete».

Esta frase de Mbappé se convirtió en uno de los temas más comentados tras el partido.

¿Cuál fue el papel de Mbappé en la victoria del Real?

Indicador Resultado Partido Real Madrid — Real Sociedad Marcador 4:1 Goles de Mbappé 3 Resultado Goleada del Real

Para los madrileños, esta victoria no solo significó tres puntos, sino también una señal importante sobre el estado de ánimo y la forma de su estrella ofensiva.

Mbappé continuó su respuesta en el campo a través de las redes sociales.

Las cifras de la temporada pasada tampoco eran malas

Curiosamente, las críticas hacia Kylian Mbappé no se debían a sus estadísticas personales, sino a los resultados colectivos del equipo.

El delantero francés, la temporada pasada en la liga española con el Real:

jugó 31 partidos;

marcó 25 goles;

dio 5 asistencias.

Es decir, el rendimiento individual de Mbappé fue alto. Pero el hecho de que el «club blanco» no ganara ningún título al final de la temporada intensificó las críticas.

¿La pregunta principal: realmente respondió Mbappé a las críticas?

Tras el partido contra la Real Sociedad, la respuesta parece bastante clara.

Mbappé respondió primero en el campo, no con palabras.

Tres goles. Una goleada. Y una frase tras el partido dirigida a los críticos.

«¿Quién estaba descontento? Esto es un triplete».

La estrella francesa envió así una de las señales más importantes de la nueva temporada: se puede debatir sobre Mbappé, se le puede criticar, pero él elige el campo para dar su respuesta.

Ahora, otra pregunta interesa a los aficionados del Real: ¿Son los tres goles de Mbappé contra la Real Sociedad el inicio de una nueva racha goleadora?