Lionel Messi está cerca de comprar el club español CD Eldense

El delantero del Inter Miami, Lionel Messi, ha llegado a un acuerdo preliminar para la adquisición total del CD Eldense, club que compite en la segunda división española. Según informa Goal.com, la estrella argentina está cerca de concretar este proyecto deportivo, expandiendo su imperio empresarial mientras planea un futuro regreso a Cataluña. informa Goal.com.

Según datos del diario Marca, el experimentado futbolista tomará el control del 100% de las acciones del club, sin la participación de terceros, una vez finalizados todos los procesos de auditoría. Actualmente, esta importante operación está a la espera de la aprobación oficial del Consejo Superior de Deportes de España.

Cambios en la gestión y competencia

Ubicado en la provincia de Alicante, este equipo estaba hasta ahora bajo la gestión de un grupo inversor internacional liderado por el empresario Juan Carlos Trujillo. Aunque el inversor argentino Ricardo Pini había presentado una oferta de 12 millones de euros, la inesperada intervención de Lionel Messi cambió radicalmente la situación.

Este paso estratégico amplía los activos deportivos de la familia Messi. En particular, a principios de este año, adquirieron el club UE Cornellà, representante de la quinta división española. Además, Lionel, junto a su amigo cercano Luis Suárez, también se hizo con el club uruguayo Deportivo LSM.

Dificultades en el campo y nuevas esperanzas

Sin embargo, el rendimiento en el campo no ha sido el esperado. Tras sumar solo dos puntos en las primeras cuatro jornadas, el CD Eldense destituyó al entrenador Claudio Barragán. La directiva del club busca urgentemente un nuevo técnico para evitar el fracaso en la Segunda División.

Se espera que la llegada de Lionel Messi como accionista proporcione estabilidad financiera y claridad estratégica al club. Esto podría marcar un punto de inflexión en el futuro del equipo de la ciudad de Elda.