Lionel Messi está cerca de comprar el club español CD Eldense

·5·Deportes
Lionel Messi está cerca de comprar el club español CD Eldense

El delantero del Inter Miami, Lionel Messi, ha llegado a un acuerdo preliminar para la adquisición total del CD Eldense, club que compite en la segunda división española. Según informa Goal.com, la estrella argentina está cerca de concretar este proyecto deportivo, expandiendo su imperio empresarial mientras planea un futuro regreso a Cataluña. informa Goal.com.

Según datos del diario Marca, el experimentado futbolista tomará el control del 100% de las acciones del club, sin la participación de terceros, una vez finalizados todos los procesos de auditoría. Actualmente, esta importante operación está a la espera de la aprobación oficial del Consejo Superior de Deportes de España.

Cambios en la gestión y competencia

Ubicado en la provincia de Alicante, este equipo estaba hasta ahora bajo la gestión de un grupo inversor internacional liderado por el empresario Juan Carlos Trujillo. Aunque el inversor argentino Ricardo Pini había presentado una oferta de 12 millones de euros, la inesperada intervención de Lionel Messi cambió radicalmente la situación.

Este paso estratégico amplía los activos deportivos de la familia Messi. En particular, a principios de este año, adquirieron el club UE Cornellà, representante de la quinta división española. Además, Lionel, junto a su amigo cercano Luis Suárez, también se hizo con el club uruguayo Deportivo LSM.

Dificultades en el campo y nuevas esperanzas

Sin embargo, el rendimiento en el campo no ha sido el esperado. Tras sumar solo dos puntos en las primeras cuatro jornadas, el CD Eldense destituyó al entrenador Claudio Barragán. La directiva del club busca urgentemente un nuevo técnico para evitar el fracaso en la Segunda División.

Se espera que la llegada de Lionel Messi como accionista proporcione estabilidad financiera y claridad estratégica al club. Esto podría marcar un punto de inflexión en el futuro del equipo de la ciudad de Elda.

Lionel MessiCD EldenseInter MiamiFútbol EspañolSegunda
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Zinedine Zidane apoya a Lionel Messi para el Balón de Oro 2026Zinedine Zidane apoya a Lionel Messi para el Balón de Oro 2026Hoy, 09:36Erling Haaland iguala un récord y asegura la victoria del Manchester CityErling Haaland iguala un récord y asegura la victoria del Manchester CityHoy, 09:19La nueva maniobra de Fury no funcionó: ¡El equipo de Usyk rechazó tajantemente la oferta!La nueva maniobra de Fury no funcionó: ¡El equipo de Usyk rechazó tajantemente la oferta!Hoy, 09:03Sindarov vuelve a poner de rodillas a Anand: llega el duelo decisivo...Sindarov vuelve a poner de rodillas a Anand: llega el duelo decisivo...Hoy, 08:56¡Récord increíble de Haaland: supera a una leyenda en la historia de la Champions League!¡Récord increíble de Haaland: supera a una leyenda en la historia de la Champions League!Hoy, 08:30¿Por qué José Mourinho estaba descontento con la victoria sobre el Inter?¿Por qué José Mourinho estaba descontento con la victoria sobre el Inter?Hoy, 08:21
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Un recital en una nueva posición: Behruz Karimov deslumbra con el Lugano
Un recital en una nueva posición: Behruz Karimov deslumbra con el Lugano
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
«¡Denme un oponente más fuerte!»: Michael Page tras su pelea contra Nursulton Ruziboev
«¡Denme un oponente más fuerte!»: Michael Page tras su pelea contra Nursulton Ruziboev