Oppo A7 Pro presentado: batería de 8000 mAh y protección

La marca Oppo ha presentado oficialmente su nuevo smartphone Oppo A7 Pro, capaz de atraer la atención de los usuarios en su mercado nacional. Según ixbt.com, este dispositivo está despertando un gran interés en el mercado tecnológico al lograr integrar una batería de gran capacidad en un cuerpo relativamente delgado y compacto. Así lo informa Ixbt.com informa .

El nuevo smartphone ofrece una solución equilibrada en cuanto a dimensiones y peso, con un grosor de solo 8,8 mm y un peso de 205 g. Dentro del chasis se ha integrado una enorme batería de 8000 mAh, lo que garantiza una autonomía prolongada con una sola carga.

Pantalla y capacidades técnicas

El modelo Oppo A7 Pro está equipado con una pantalla OLED de alta calidad de 6,57 pulgadas. La resolución de la pantalla es de 2372 x 1080 píxeles, ofreciendo una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 1400 nits. Además, para garantizar la seguridad biométrica, se ha integrado un lector de huellas dactilares directamente bajo la pantalla.

El rendimiento del dispositivo se basa en el procesador MediaTek Dimensity 6360 Max. Se ofrecen dos configuraciones de memoria a los usuarios: las versiones con 6 GB u 8 GB de RAM vienen ambas con 256 GB de almacenamiento interno. Para cargar la batería, se incluye una tecnología de carga rápida de 45 W.

Durabilidad y política de precios

Uno de los aspectos más destacados del smartphone es su altísimo nivel de protección. El Oppo A7 Pro cuenta con la certificación IP69K de protección contra polvo y agua, el estándar más alto disponible para dispositivos de consumo, lo que lo hace fiable incluso en condiciones extremas.

Entre sus capacidades, también se incluyen herramientas de comunicación modernas. El dispositivo es compatible con Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, chip NFC y cuenta con un sistema de navegación por satélite. La cámara principal utiliza un sensor Sony de 50 MP, mientras que la cámara frontal cuenta con una lente de 8 MP.

Según los precios del mercado nacional, la versión básica con 6 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento se estima en unos 330 dólares estadounidenses. La versión avanzada con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento se ofrece a los compradores a partir de 370 dólares.