El Manchester City derrotó al Oporto por 2-0 en un partido fuera de casa de la Champions League. En el Estádio do Dragão, el joven centrocampista Ayyoub Bouaddi llamó la atención por su juego seguro, ganándose los elogios del entrenador y de los líderes del equipo tras el encuentro. Así lo informa Goal.com informa .

Según GOAL.com, este partido fue la primera prueba del jugador de 18 años como titular. A pesar de ello, se mostró muy tranquilo en el centro del campo, justificando la confianza de sus compañeros. Durante el partido, Bouaddi completó 54 de sus 55 pases y recuperó el balón 7 veces para frenar los ataques rivales. El joven talento fue sustituido en el minuto 76 por Mateo Kovačić.

La valoración del entrenador y los líderes

En la rueda de prensa posterior al partido, el entrenador del Manchester City destacó la determinación del equipo en este difícil desplazamiento europeo. El técnico italiano no ocultó su satisfacción por las ocasiones creadas y por haber concedido pocas oportunidades al rival.

Según Mauricio Pereshe, cada miembro del equipo tiene un nivel alto, lo que permite al entrenador hacer rotaciones y dar oportunidades a todos. Además, el técnico subrayó que el joven jugador no se dejó intimidar por la presión.

Según el experto, mientras se esperaba que jugadores experimentados como Erling Haaland, Rúben Dias y Mateo Kovačić lideraran este tipo de partidos, la serenidad de Ayyoub Bouaddi en su debut en el gran escenario fue totalmente inesperada y sorprendente.

La confesión humorística de Haaland

El delantero estrella del equipo, Erling Haaland, también elogió el potencial de su joven compañero. Señaló que, en las últimas semanas, Bouaddi ha demostrado en los entrenamientos que es una verdadera joya.

Al mismo tiempo, el delantero noruego bromeó diciendo que estaba un poco decepcionado porque el joven centrocampista no le pasó el balón en una jugada de la segunda parte. Haaland añadió que el joven jugador hizo un partido fantástico, salvo por ese episodio.

Esta victoria es la cuarta consecutiva para el Manchester City en todas las competiciones esta temporada. Ahora, el equipo se prepara para el intenso derbi contra su rival local, el Manchester United, en la Premier League. Tras su sólida actuación en Oporto, las posibilidades de que Ayyoub Bouaddi sea titular en los próximos partidos han aumentado considerablemente.