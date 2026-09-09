Ayyoub Bouaddi brilla en Oporto y recibe elogios de su equipo

·4·Deportes
Ayyoub Bouaddi brilla en Oporto y recibe elogios de su equipo

El Manchester City derrotó al Oporto por 2-0 en un partido fuera de casa de la Champions League. En el Estádio do Dragão, el joven centrocampista Ayyoub Bouaddi llamó la atención por su juego seguro, ganándose los elogios del entrenador y de los líderes del equipo tras el encuentro. Así lo informa Goal.com informa .

Según GOAL.com, este partido fue la primera prueba del jugador de 18 años como titular. A pesar de ello, se mostró muy tranquilo en el centro del campo, justificando la confianza de sus compañeros. Durante el partido, Bouaddi completó 54 de sus 55 pases y recuperó el balón 7 veces para frenar los ataques rivales. El joven talento fue sustituido en el minuto 76 por Mateo Kovačić.

La valoración del entrenador y los líderes

En la rueda de prensa posterior al partido, el entrenador del Manchester City destacó la determinación del equipo en este difícil desplazamiento europeo. El técnico italiano no ocultó su satisfacción por las ocasiones creadas y por haber concedido pocas oportunidades al rival.

Según Mauricio Pereshe, cada miembro del equipo tiene un nivel alto, lo que permite al entrenador hacer rotaciones y dar oportunidades a todos. Además, el técnico subrayó que el joven jugador no se dejó intimidar por la presión.

Según el experto, mientras se esperaba que jugadores experimentados como Erling Haaland, Rúben Dias y Mateo Kovačić lideraran este tipo de partidos, la serenidad de Ayyoub Bouaddi en su debut en el gran escenario fue totalmente inesperada y sorprendente.

La confesión humorística de Haaland

El delantero estrella del equipo, Erling Haaland, también elogió el potencial de su joven compañero. Señaló que, en las últimas semanas, Bouaddi ha demostrado en los entrenamientos que es una verdadera joya.

Al mismo tiempo, el delantero noruego bromeó diciendo que estaba un poco decepcionado porque el joven centrocampista no le pasó el balón en una jugada de la segunda parte. Haaland añadió que el joven jugador hizo un partido fantástico, salvo por ese episodio.

Esta victoria es la cuarta consecutiva para el Manchester City en todas las competiciones esta temporada. Ahora, el equipo se prepara para el intenso derbi contra su rival local, el Manchester United, en la Premier League. Tras su sólida actuación en Oporto, las posibilidades de que Ayyoub Bouaddi sea titular en los próximos partidos han aumentado considerablemente.

Manchester CityAyyoub BouaddiChampions LeagueErling HaalandFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

José Mourinho revela el secreto de la victoria contra el InterJosé Mourinho revela el secreto de la victoria contra el InterHoy, 10:10Maresca habla sobre la importante victoria a domicilio contra el OportoMaresca habla sobre la importante victoria a domicilio contra el OportoHoy, 10:06Enzo Fernández elogia a Erling HaalandEnzo Fernández elogia a Erling HaalandHoy, 09:55Lionel Messi está cerca de comprar el club español CD EldenseLionel Messi está cerca de comprar el club español CD EldenseHoy, 09:37Zinedine Zidane apoya a Lionel Messi para el Balón de Oro 2026Zinedine Zidane apoya a Lionel Messi para el Balón de Oro 2026Hoy, 09:36Erling Haaland iguala un récord y asegura la victoria del Manchester CityErling Haaland iguala un récord y asegura la victoria del Manchester CityHoy, 09:19
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Un recital en una nueva posición: Behruz Karimov deslumbra con el Lugano
Un recital en una nueva posición: Behruz Karimov deslumbra con el Lugano
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
«¡Denme un oponente más fuerte!»: Michael Page tras su pelea contra Nursulton Ruziboev
«¡Denme un oponente más fuerte!»: Michael Page tras su pelea contra Nursulton Ruziboev