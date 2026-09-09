Enzo Fernández elogia a Erling Haaland

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Enzo Fernández elogia a Erling Haaland

El Manchester City logró una victoria sólida por 2-0 como visitante ante el Porto en la primera jornada de la fase de liga de la Champions League. En el Estádio do Dragão, el club inglés dominó el encuentro y se llevó los tres puntos gracias a dos goles en la segunda mitad. Este éxito marca un inicio brillante en la competición europea. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, Erling Haaland, el héroe del partido, rompió la resistencia rival con un doblete en la segunda parte. Tras el encuentro, el centrocampista Enzo Fernández elogió el desempeño del delantero noruego y destacó sus movimientos en el campo. El futbolista argentino señaló que ya ha logrado conectar rápidamente con su nuevo compañero.

El primer éxito del dúo entre Enzo Fernández y Erling Haaland

Al inicio de la segunda parte, concretamente en el minuto 47, Erling Haaland abrió el marcador tras una asistencia de Enzo Fernández. Después del partido, el mediocampista argentino compartió interesantes reflexiones sobre su compañero. Según sus palabras, el delantero noruego juega como una verdadera bestia, un depredador.

«Erling Haaland es una bestia. Es un verdadero depredador, por eso lo busco en cada minuto que estoy en el campo y espero darle muchas más asistencias. No se trata solo de su habilidad como futbolista, también es una gran persona», declaró Enzo Fernández.

Enzo Maresca y el ambiente en el equipo

Enzo Fernández agradeció a sus compañeros y a la afición por su rápida adaptación al Manchester City. Destacó que todos en el club lo recibieron cálidamente y que el proceso de integración fue fluido. Asimismo, el jugador expresó su gratitud hacia el entrenador Enzo Maresca.

Fernández recordó que ya había trabajado con el técnico en el Chelsea y que conoce bien su carácter. El jugador subrayó que el entrenador hizo todo lo posible por su fichaje y que dará el 100% en cada entrenamiento y partido para justificar esa confianza.

Esta victoria ante el Porto sienta una base excelente para los pupilos de Enzo Maresca de cara a los próximos retos. Ahora, el Manchester City pone su atención en la Premier League y se enfrentará al Manchester United en el derbi este fin de semana.

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