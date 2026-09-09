Zinedine Zidane apoya a Lionel Messi para el Balón de Oro 2026

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Zinedine Zidane apoya a Lionel Messi para el Balón de Oro 2026

La leyenda del Real Madrid, Zinedine Zidane, elogió al veterano delantero Lionel Messi, destacando sus posibilidades de ganar el Balón de Oro 2026. En su opinión, la estrella argentina sigue manteniendo un nivel superior al resto. Según informa Marca, el técnico francés afirmó que es hora de terminar con todos los debates sobre el mejor jugador de la historia del fútbol. Así lo informa Goal.com .

Es bien sabido que Lionel Messi, de 39 años, logró resultados excepcionales tanto a nivel de clubes como con su selección durante la temporada 2025-2026. Marcó 45 goles y dio 30 asistencias en 49 partidos, llevando al Inter Miami al título de la MLS. Además, alcanzó la final de la Copa del Mundo con Argentina, logrando anotar 8 goles.

Una constancia de larga trayectoria y el reconocimiento de Zidane

Zinedine Zidane señaló que muchos no comprenden lo difícil que es mantener un nivel tan alto en los últimos años de una carrera profesional. Destacó que los logros y la longevidad de Messi son mucho más significativos que los de otros candidatos.

En su entrevista, Zidane explicó su postura: «Votaría cien veces por Messi. Creo que la gente no termina de entender lo difícil que es seguir siendo uno de los mejores jugadores del mundo a los 39 años».

El exjugador y entrenador francés expresó que no tiene dudas de que el delantero argentino ganará este nuevo y prestigioso trofeo. Según él, quienes aún dudan sobre el estatus de GOAT (el mejor jugador de todos los tiempos) del delantero no encajan en el mundo del fútbol.

Ceremonia de entrega histórica

Cabe recordar que el nombre del ganador del Balón de Oro 2026 se anunciará oficialmente en una ceremonia solemne el 26 de octubre en Londres. Esta 70.ª edición aniversario es notable también porque, por primera vez en su historia, se celebrará fuera de París.

Actualmente, toda la comunidad futbolística espera con gran interés ver si las brillantes actuaciones de Lionel Messi en el campeonato local y en el ámbito internacional le permitirán obtener un nuevo Balón de Oro.

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Jahongir Tursunov
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