Kylian Mbappé marca un triplete y da la victoria al Real Madrid

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Kylian Mbappé marca un triplete y da la victoria al Real Madrid

En la última jornada de la Liga española, Real Madrid derrotó contundentemente a la Real Sociedad por 4-1 en casa. Este encuentro pasó a la historia como el primer partido en el estadio Santiago Bernabéu para José Mourinho en su regreso al banquillo del club blanco, marcando un inicio exitoso para el técnico portugués en su segunda etapa. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, la primera parte estuvo marcada por una lucha intensa. Justo antes del descanso, Kylian Mbappé anotó, marcando su primer gol en un partido oficial en casa con la camiseta madridista. Sin embargo, los visitantes respondieron rápidamente a través de Luka Sučić, igualando el marcador antes del descanso y sembrando dudas en la grada.

Intensidad en la segunda parte y el show de Mbappé

Durante los segundos 45 minutos, los locales tomaron el control total del encuentro. Kylian Mbappé añadió dos goles más para completar su primer triplete del partido. Además, el atacante Vinícius Júnior también se sumó a la lista de goleadores, asegurando la victoria madridista.

El centrocampista inglés Jude Bellingham también desempeñó un papel crucial. Con dos asistencias decisivas, contribuyó significativamente a la peligrosidad de los ataques y ayudó a sellar el resultado final.

Los elogios de José Mourinho

En la rueda de prensa posterior al partido, el entrenador José Mourinho destacó la actuación de su jugador Kylian Mbappé, elogiando su profesionalidad. El técnico portugués subrayó no solo su juego en el campo, sino también su sentido de la responsabilidad colectiva.

Mourinho declaró a los medios: "Este chico es simplemente increíble. Volvió de vacaciones dos días antes para unirse al equipo y mostró su compromiso. Técnicamente no hay nada que decir, pero su deseo de hacer historia con el Real Madrid es admirable".

Al ser preguntado sobre el número de goles que espera del delantero esta temporada, el entrenador respondió de forma pragmática, afirmando que preferiría que marcara 40 goles si eso ayuda al equipo a ganar títulos.

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Jahongir Tursunov
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