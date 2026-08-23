Duelo explosivo: se anunciaron las alineaciones de Newcastle y Liverpool

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Duelo explosivo: se anunciaron las alineaciones de Newcastle y Liverpool

La jornada 1 de la Premier League presenta a los aficionados un verdadero choque estelar. En el primer partido oficial de la temporada, Liverpool visita el St. James' Park para enfrentarse al Newcastle en un duelo sin tregua.

Este encuentro es de gran importancia, ya que supone el debut oficial de Andoni Iraola como entrenador de los Reds. El técnico español está listo para mostrar la nueva cara del equipo desde la primera jornada.

Nueva cara para el Liverpool: ¡Wirtz, Isak y Frimpong desde el inicio!

Iraola ha elegido el siguiente once inicial para el partido fuera de casa:

  • Portero: Alisson

  • Defensas: Jeremie Frimpong, Jarell Quansah, Virgil van Dijk, Milos Kerkez

  • Centrocampistas: Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Rio Ngumoa, Florian Wirtz

  • Delanteros: Cody Gakpo, Alexander Isak

Los refuerzos en el ataque y las bandas indican que los de Merseyside apostarán por un fútbol agresivo desde el pitido inicial.

El once titular del Newcastle

Las «Urracas», que solo buscan la victoria en casa, saltarán al campo con la siguiente alineación:

  • Alineación: Hornicek, Hall, Botman, Wissa, Osula, Barnes, Shaw, Ster, Elanga, Dedic, Miley.

Detalles del partido

  • Jornada: Premier League, jornada 1

  • Encuentro: Newcastle — Liverpool

  • Hora de inicio: Hoy, 23 de agosto a las 20:30

Andoni Iraola Este partido fuera de casa será la primera prueba seria para el Liverpool de Andoni Iraola en su camino por demostrar sus ambiciones de título.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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