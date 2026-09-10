El club Bunyodkor, uno de los gigantes más brillantes del pasado reciente del fútbol uzbeko, atraviesa uno de los periodos de crisis más graves de su historia. El especialista montenegrino, llamado como salvador del equipo, Ivan Bošković ha visto cómo su racha de derrotas continúa a pesar de su regreso como entrenador principal; los de Taskent perdieron 0-3 ante Nasaf en la jornada 21 en Qarshi. Sin embargo, la rueda de prensa posterior al partido causó más revuelo que el resultado en sí: Bošković respondió abierta y valientemente a las preguntas sobre el ambiente difícil en el club, las salidas sucesivas del cuerpo técnico y, sobre todo, la lamentable situación de los jugadores que mantienen a sus familias sin recibir salario desde hace meses. Entonces, ¿por qué Bošković aceptó volver a un club en crisis, quiénes abandonaron el equipo y qué posibilidades tienen las «Golondrinas» de evitar el descenso? Al final del artículo, presentamos todos los detalles sobre la intriga principal: la misión prioritaria actual de Bunyodkor y la única fórmula de salvación del entrenador ante la crisis financiera.

El 0-3 en Qarshi y el ánimo del equipo: «Los chicos no se rindieron»

Aunque la derrota se confirmó en el encuentro en Qarshi, Bošković destacó la combatividad de sus pupilos:

Errores castigados: El entrenador señaló que se crearon ocasiones frente a la portería rival, pero que un solo error permitió al oponente castigarlos rápidamente;

Riesgo forzado: Para cambiar el marcador, el equipo tuvo que arriesgar; este estilo a veces generó situaciones, pero también abrió brechas para los contraataques;

Actividad en la segunda parte: Tras el descanso, los jugadores se liberaron de la presión y la ansiedad, actuando con mucha más audacia y luchando hasta el final.

«Hoy demostramos que estamos en buena forma. Lo más importante es que no nos venimos abajo y no nos rendimos. Ya casi no tenemos nada que perder, por eso los chicos dan todo en el campo para intentar ganar algo», enfatizó Ivan Bošković.

Jugadores sin salario, salidas y problemas financieros

La parte más dolorosa de la rueda de prensa se centró en la crisis financiera del club:

Una plantilla sin salario: Ante la pregunta de los periodistas: «¿Es difícil gestionar a jugadores que no pueden llevar un salario a sus familias?», el entrenador respondió que no sirve de nada quejarse;

Los que no quisieron se fueron, los que se quedaron lo hicieron por el fútbol: El entrenador reveló que en estas condiciones complejas, algunos jugadores abandonaron el equipo por voluntad propia; los que permanecen en la plantilla no están ahí para quejarse, sino para jugar un fútbol honesto en el campo y trabajar en sí mismos;

Vacío en el cuerpo técnico: Tras la salida del anterior cuerpo técnico, la cuestión de formar un nuevo equipo es urgente, pero por ahora, toda la energía está concentrada en los entrenamientos.

La solución principal y la misión de mantener a Bunyodkor en la élite

La cuestión más importante que interesa a muchos aficionados y expertos del fútbol uzbeko es si Bunyodkor, enfrentado a una crisis financiera y de personal, descenderá de la Superliga o no. La solución y conclusión más importante es que, Ivan Bošković explicó su regreso al club no por interés personal o comodidad, sino por su amor infinito por Bunyodkor y su confianza en el gran potencial de la academia del club. El entrenador declaró firmemente que las cuestiones financieras deben ser resueltas por la dirección y que su misión es únicamente ocuparse del fútbol. Hoy en día, la única misión principal del equipo es mantener a Bunyodkor en la Superliga a pesar de todas las dificultades y pérdidas. Si los jugadores, privados de salario, no se dejan quebrar moralmente y logran mantener esta unidad interna, el equipo tiene una oportunidad de defender su lugar en la élite.

¿Cree que Ivan Bošković podrá salvar a Bunyodkor del descenso en estas condiciones difíciles de crisis financiera y falta de pagos, o los errores de gestión del club llevarán al equipo a la Pro League? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis del doloroso problema del fútbol uzbeko con sus allegados y los aficionados al fútbol!