Tras la goleada al Bunyodkor, Ruziqul Berdiyev hace declaraciones importantes

Superliga de Uzbekistánen el marco de la 21ª jornada, el club Nasaf de Qarshi derrotó 3-0 al Bunyodkor de Taskent en casa. Tras esta contundente victoria, el entrenador del equipo de Qarshi, Ruziqul Berdiyev participó en una rueda de prensa y respondió detallada y abiertamente a todas las preguntas de los periodistas. Además del análisis del partido, el técnico reveló las nuevas lesiones en el equipo, la ausencia de 5 jugadores convocados a la selección olímpica y los objetivos principales para los próximos partidos de la Champions League 2 de la AFC. ¿Cuál es el estado de Bekjon Rahmatov y Shala, cuál es la fuerza de los rivales en el grupo de la ACL 2 y por qué Berdiyev considera que no son superiores al Neftchi? Al final del artículo, presentamos todos los detalles sobre la intriga principal: las tareas del Nasaf en el ámbito internacional y las medidas tomadas ante el apretado calendario.

Victoria sobre el Bunyodkor y estado de las lesiones en el equipo

Ruziqul Berdiyev comenzó refiriéndose a la goleada y a la salud de los futbolistas:

Efectividad de la experiencia y las jugadas a balón parado: El entrenador destacó que el rival carecía de experiencia y que un gol tempranero junto con las jugadas a balón parado permitieron controlar totalmente el partido;

Asistencia de los aficionados: Se reconoció que el aumento de la asistencia al estadio «Markaziy» de Qarshi es un gran apoyo moral para el equipo y la directiva;

La lista de lesionados crece: Bekjon Rahmatov, autor de un gol, fue sustituido por lesión y pasará exámenes médicos; Murod también está lesionado;

El estado de Shala: El jugador no participó en el encuentro debido a una leve lesión y un resfriado, pero se espera que regrese para el próximo partido;

El aporte de Sharof Muhitdinov: Autor de un gol, Sharof juega actualmente con seguridad en varias posiciones y contribuye enormemente a las victorias.

«Intentamos presionar fuertemente al rival y marcamos goles gracias a sus errores. Esa fue la razón principal de nuestra victoria», dijo Ruziqul Berdiyev.

Calendario apretado y 5 jugadores ausentes

El Nasaf enfrentará desafíos complejos en los próximos días, tanto en el campeonato nacional como en el torneo continental:

Poco tiempo y viajes difíciles: El equipo jugará un partido de ACL 2 fuera de casa el día 16 y deberá regresar para enfrentarse al Andijon en la Superliga el día 20;

Jugadores cedidos a la selección olímpica: Pensando en el interés de la selección nacional, se liberó a 5 miembros del Nasaf; Berdiyev tiene como objetivo superar con éxito estos dos partidos importantes.

La solución principal y el nivel de los rivales en la ACL 2

La cuestión más importante que interesa a muchos aficionados y analistas es qué tan fuertes son los rivales del Nasaf en la ACL 2 y cuál es el objetivo principal del equipo. La conclusión y la solución más importante es que, Ruziqul Berdiyev ha establecido firmemente que el objetivo principal del club es, ante todo, superar con éxito la fase de grupos . Los rivales del grupo son el campeón/subcampeón de Baréin (reforzado con el exdelantero croata del Tractor y legionarios africanos), Kuwait y el club Al-Wahda, cuyas fuerzas están equilibradas. Sin embargo, ante la pregunta del periodista «¿es su nivel superior al del Neftchi?», Ruziqul Berdiyev respondió abiertamente: «No, no puedo decir que sean superiores al Neftchi» y destacó que la plantilla del equipo de Ferganá es de muy alta calidad y que pueden hacerse valer en la Champions League Élite.

¿Cree que el Nasaf podrá superar los difíciles partidos de los días 16 y 20 sin perder puntos mientras 5 jugadores están con la selección olímpica y las lesiones aumentan? ¿Está de acuerdo con la evaluación de Ruziqul Berdiyev de que los rivales de la ACL 2 no son más fuertes que el Neftchi? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis de la candente rueda de prensa del fútbol uzbeko con sus allegados y aficionados al fútbol!