Medalla de plata en el Campeonato Mundial: ¡las atletas uzbekas suben al podio!

El equipo nacional de Uzbekistán ha conseguido otra medalla en el Campeonato Mundial de piragüismo. En las pruebas de esta prestigiosa competición que se celebra en Polonia, nuestras representantes han subido al podio por segunda vez.

En la prueba de canoa biplaza femenina de 200 metros, Shohsanam Sherzodova y Nilufar Zokirova llegaron a la meta en segundo lugar, obteniendo la medalla de plata.

El importante resultado de Sherzodova y Zokirova

Las atletas uzbekas lograron un gran resultado en la competición de canoa biplaza de 200 metros, colocándose entre las medallistas del Campeonato Mundial.

Al finalizar la competición:

Shohsanam Sherzodova y Nilufar Zokirova — 2.º puesto ;

distancia — 200 metros ;

disciplina — canoa biplaza ;

resultado — medalla de plata.

Este resultado supone otro logro internacional importante para el remo uzbeko.

La delegación uzbeka ha ganado la segunda medalla

La medalla de plata de Sherzodova y Zokirova es el segundo galardón del equipo nacional de Uzbekistán en el Campeonato Mundial de Polonia.

Un día antes, Artur Guliyev también había llegado segundo en la prueba de canoa monoplaza masculina de 200 metros.

De este modo, la delegación uzbeka ha conseguido medallas de plata consecutivas en las pruebas de velocidad de la competición.

El Campeonato Mundial en Polonia continúa

Los mejores atletas del mundo participan en el Campeonato Mundial de piragüismo que se celebra en la ciudad de Poznań.

Las atletas uzbekas están demostrando su valía en la lucha por las medallas desde los primeros días de la competición.

Lo más destacado: dos medallas de plata en dos días.

Este resultado demuestra que la participación del equipo nacional en el Campeonato Mundial sigue siendo un éxito.

Ahora, la atención se centra en las próximas pruebas

La participación de las atletas uzbekas en Poznań aún no ha terminado. El equipo tiene la oportunidad de demostrar su potencial en varias pruebas más.

Por ahora, la medalla de plata ganada por Shohsanam Sherzodova y Nilufar Zokirova, junto con el premio anterior de Artur Guliyev, han sumado dos medallas del Campeonato Mundial al palmarés del equipo nacional de Uzbekistán.

En Poznań, los remeros uzbekos han ganado la plata por segunda vez: el equipo sigue enriqueciendo su colección de trofeos en el Campeonato Mundial.