El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha destacado que el joven talento Lamine Yamal merece el prestigioso Balón de Oro tras su brillante actuación en la nueva temporada de la Champions League. El club catalán comenzó su andadura europea de forma espectacular al golear al Feyenoord por 5-1 en casa, encuentro en el que el joven jugador fue el gran protagonista. Así lo informa Goal.com .

En el lluvioso partido, Raphinha, que jugó en la línea de ataque del Barcelona, anotó un doblete y contribuyó enormemente a la victoria de su equipo. Asimismo, los fichajes estivales Gabriel Jesus y Karim Adeyemi también lograron ver puerta. Por parte del Feyenoord, Sem Steyn consiguió recortar distancias en los minutos finales.

El récord histórico de Lamine Yamal

Pero el evento más importante del partido estuvo ligado a Lamine Yamal. El jugador de 19 años dio dos asistencias durante el encuentro y marcó un golazo de tiro libre en el minuto 77, elevando su cifra total de participaciones en goles en la Champions League a 21 (11 goles y 10 asistencias).informa que, de esta manera, superó el récord de 20 participaciones en goles establecido por Kylian Mbappé, convirtiéndose en el poseedor absoluto del récord para adolescentes en la historia del torneo.

Además, con 19 años y 58 días, el internacional español se convirtió en el jugador más joven de un club de La Liga en marcar de tiro libre en la Champions League. Superó los récords que anteriormente ostentaban Arda Güler y Sergio Agüero. Yamal ya estaba incluido en la lista de los 30 candidatos al Balón de Oro.

El reconocimiento del entrenador y sus compañeros

En la rueda de prensa posterior al partido, Hansi Flick afirmó con firmeza que su joven pupilo merece plenamente el premio al mejor jugador del mundo que se anunciará el próximo mes en Londres. Según el entrenador, este chico destaca en cada partido por su singularidad y talento único.

Raphinha, quien ejerció como capitán, también comentó que apoyó a Lamine durante el partido y que estaba convencido de que marcaría. Para el brasileño, era importante motivar a la joven estrella cuando notaba que a veces perdía la concentración.

Bajo la dirección de Hansi Flick, el Barcelona ha logrado marcar un total de 22 goles en sus primeros cinco partidos de la temporada. Este resultado aumenta las esperanzas de los aficionados culés de luchar seriamente por la Champions League, trofeo que no ganan desde 2015.