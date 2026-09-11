Un automóvil se incendió cerca de un hipermercado en Aktau (video)

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Un automóvil se incendió cerca de un hipermercado en Aktau (video)

Se produjo un incendio cerca de uno de los hipermercados de la ciudad de Aktau. Un automóvil equipado con un sistema de gas se incendió, informó Nur.kz.

El incidente ocurrió hoy, 11 de septiembre, en el microdistrito de Shigis-2. El aviso del incendio fue recibido por el servicio de rescate a las 15:20.

Según el departamento de situaciones de emergencia, el vehículo afectado es un Volkswagen Jetta.

Se señaló que el automóvil estaba equipado con un equipo de gas.

Seis bomberos y dos unidades de equipo especializado fueron desplegados para sofocar las llamas. No se reportaron heridos.

АқтауShigish-2 микрорайонVolkswagen Jettaгаз-баллон ускунаси
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