Superliga de UzbekistánEn el marco de la 21ª jornada, se vivió un choque intenso en la capital. El Lokomotiv Tashkent, que lucha por puestos europeos y la parte alta de la tabla, recibió al Mash’al de Muborak. Con el objetivo de escalar posiciones, los «Ferroviarios» dieron una lección de maestría en la segunda parte, anotando tres goles sin respuesta. El experimentado goleador Temurxo‘ja Abduxoliqov firmó un doblete, mientras que el joven talento Jafar Bahodirov puso el broche de oro. ¿Cómo logró el Lokomotiv romper una defensa de 56 minutos, cuánto impulsaron los goles de Abduxoliqov al equipo y por qué la situación del Mash’al es cada vez más crítica?

Resistencia en la primera parte y «explosión» en la segunda

Aunque el encuentro comenzó bajo una gran presión de los locales, abrir el marcador no fue tarea fácil:

La defensa compacta de Muborak: Luchando por la supervivencia en la parte baja, el Mash’al se defendió con orden durante los primeros 45 minutos, repeliendo los ataques capitalinos;

El gol de Abduxoliqov que rompió el hielo: Aumentando la presión al inicio de la segunda mitad, el Lokomotiv logró su objetivo en el minuto 56: el líder del equipo, Temurxo‘ja Abduxoliqov, mostró agilidad en el área para abrir el marcador (1-0);

El doblete del experimentado goleador: Cerca del final, en el minuto 85, Abduxoliqov aprovechó un error defensivo rival para enviar el balón a la red y sentenciar el encuentro (2-0);

El acorde final de Bahodirov: En el minuto 90+1, Jafar Bahodirov, que entró con mucha energía, marcó el tercer gol ante el Mash’al, dejando el marcador en un contundente 3-0.

Salto en la tabla: ¡El Lokomotiv en el top 4!

Esta victoria contundente cambió drásticamente el equilibrio de fuerzas en la tabla:

35 puntos y 4ª posición: Tras sumar tres puntos valiosos, el Lokomotiv alcanza los 35 puntos, asciende directamente al 4º puesto y continúa su camino hacia los puestos de honor;

Posibilidad de superar al Bukhara: Ante el tropiezo de sus rivales directos, los «Ferroviarios» se consolidan entre los candidatos a las medallas;

La desesperada situación del Mash’al: Anclado en el último lugar con solo 5 puntos, el peligro del descenso se vuelve cada vez más inevitable para el club de Muborak.

El espíritu de liderazgo de Temurxo‘ja Abduxoliqov

Este partido demostró una vez más que la maestría individual y la sangre fría pueden decidir el destino de un encuentro en el Lokomotiv. Temurxo‘ja Abduxoliqov asumió la responsabilidad en el momento clave. Esta victoria, que desmoronó cualquier resistencia rival, demuestra que los «Ferroviarios» han recuperado su espíritu combativo para el final de la temporada. Se avecinan duelos decisivos por las medallas.

¿Crees que el Lokomotiv de Temurxo‘ja Abduxoliqov logrará entrar en el top 3 esta temporada y subir al podio? ¿Qué opinas sobre las posibilidades de permanencia del Mash’al en la Superliga? ¡Deja tus comentarios y comparte el análisis de los partidos más candentes del fútbol uzbeko con todos los aficionados!