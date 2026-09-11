«¡Trump se negó!»: El príncipe heredero saudí pidió a EE. UU. atacar a los hutíes

En un momento en que la situación militar y geopolítica en Oriente Medio alcanza su punto máximo, han salido a la luz comunicaciones diplomáticas cerradas entre EE. UU. y su principal aliado regional, Arabia Saudita. Según el influyente medio Axios, el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, contactó personalmente al presidente estadounidense Donald Trumpen dos ocasiones para solicitar ataques aéreos directos y urgentes contra los centros hutíes que avanzan rápidamente en Yemen. Sin embargo, el líder de la Casa Blanca rechazó inesperadamente esta firme demanda del reino. Mientras los hutíes están a punto de tomar un puerto estratégico en el mar Rojo y bloquear las rutas comerciales y petroleras, ¿por qué Washington se negó a entrar en una nueva guerra? ¿Qué ayuda alternativa ofreció Trump a Riad y quién sigue siendo el objetivo principal del Pentágono?

Dos llamadas urgentes en pocas horas: el drama alrededor de la ciudad de Mokha

Las fuentes de Axios revelaron los delicados detalles del tenso intercambio entre el príncipe heredero y el líder de la Casa Blanca:

Primera llamada — señal de urgencia: Mohammed bin Salman llamó inicialmente a Trump para informarle sobre el deterioro crítico de la situación;

Retirada en el frente: El príncipe advirtió que las fuerzas yemeníes apoyadas por los saudíes se estaban retirando y que los hutíes estaban a punto de capturar la estratégica ciudad portuaria de Mokha (Al-Mokha);

Segunda llamada — demanda de ataque directo: Apenas unas horas después, al descontrolarse la situación, el príncipe volvió a llamar para pedir abiertamente a Trump que ordenara el bombardeo de las posiciones hutíes mediante las fuerzas armadas estadounidenses;

El «no» rotundo de la Casa Blanca: El presidente Donald Trump rechazó la petición, declarando que Washington no planea realizar una operación militar directa contra los hutíes en Yemen en este momento.

Inteligencia en lugar de ayuda militar: ¿qué ofrece EE. UU.?

Aunque EE. UU. se ha abstenido de realizar ataques militares directos, no quiere dejar a Arabia Saudita completamente sola:

Suministro de inteligencia: El Pentágono acordó proporcionar a Riad información de inteligencia de alta precisión sobre los movimientos hutíes sin involucrarse directamente en el combate;

Identificación de objetivos: Los expertos estadounidenses proporcionarán a los militares saudíes coordenadas (datos de objetivos) para destruir los depósitos y posiciones hutíes;

La fórmula «No los estadounidenses, sino los saudíes»: Washington prefiere no entrar en el conflicto y dejar la carga completa a la coalición árabe.

La directiva principal de Trump: ¡El objetivo no es Yemen, sino Irán y el estrecho de Ormuz!

La administración estadounidense justificó la negativa a abrir un segundo frente en Yemen basándose en prioridades estratégicas:

Política de contención de Irán: La directiva militar principal de Trump concentra toda la atención en el rival principal: la contención de Irán;

Seguridad del estrecho de Ormuz: La marina estadounidense prioriza mantener el control sobre el estrecho de Ormuz, arteria vital del suministro petrolero mundial;

El riesgo de Bab el-Mandeb: Sin embargo, la toma de la ciudad de Mokha por los hutíes pone en riesgo directo al estrecho de Bab el-Mandeb, lo que supone un golpe devastador para las exportaciones petroleras saudíes y el transporte marítimo global.

El rechazo de Trump a la petición del príncipe heredero saudí marca el inicio de una nueva era pragmática en las antiguas relaciones de alianza en Oriente Medio. Riad comprende ahora que no puede confiar únicamente en el apoyo de la Casa Blanca para su seguridad.

En su opinión, la negativa de Donald Trump ¿a brindar ayuda militar directa a Arabia Saudita afectará los lazos de alianza entre EE. UU. y Riad? ¿La aproximación de los hutíes al estrecho de Bab el-Mandeb no hará subir aún más los precios mundiales del petróleo? ¡Deje sus reflexiones en los comentarios y comparta este explosivo análisis geopolítico de Oriente Medio con todos los entusiastas del análisis!