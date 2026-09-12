Fuga de 6 TB de datos de un router LLM chino: se descubrieron claves secretas

Los investigadores de seguridad en el campo de la inteligencia artificial se enfrentan a otro problema grave. Según ixbt.com, se encontró expuesta una base de datos masiva de cerca de 6 TB proveniente de sesiones de routers LLM chinos, que contenía claves de acceso confidenciales pertenecientes a grandes gigantes tecnológicos e instituciones gubernamentales. Esta situación demuestra cuán peligrosas pueden ser las solicitudes realizadas a través de intermediarios de IA. Esto es lo que informa Ixbt.com .

En el ecosistema digital moderno, los routers LLM cumplen la función de distribuir las solicitudes de los usuarios o agentes de IA entre diferentes modelos de lenguaje. Reciben la petición, seleccionan la red neuronal adecuada y transmiten la información. Sin embargo, durante el proceso, el servicio puede guardar registros (logs) detallados, que incluyen no solo las solicitudes y respuestas de texto, sino también diversos metadatos técnicos y llamadas a herramientas externas.

Fuga de datos confidenciales a través de un intermediario

Según el análisis realizado por el investigador Chaofan Shou, el riesgo principal surge cuando los desarrolladores o agentes autónomos de IA transmiten a los modelos datos confidenciales necesarios para realizar tareas. Se ha vuelto habitual que las solicitudes contengan claves SSH, configuraciones de VPN, claves API en la nube, tokens de GitLab y otra información secreta que permite el acceso a sistemas de información reales.

Si el intermediario que distribuye los datos no protege suficientemente su tráfico, sus registros se convierten en un repositorio de datos secretos listos para usar. Esto es exactamente lo que se observó en uno de los routers LLM en China, donde también se encontraron almacenadas solicitudes enviadas a la IA Claude de Anthropic.

Grandes empresas y agencias gubernamentales en peligro

Según el investigador, dentro del conjunto de 6 TB estudiado se encontraron claves secretas activas que permiten el acceso a sistemas de organizaciones gubernamentales chinas y grandes empresas tecnológicas. Entre las marcas en riesgo se mencionan nombres famosos como Xiaomi Huawei , NIO y MiniMax.

Los expertos señalan que la presencia de claves de autenticación funcionales hace que estas fugas sean extremadamente peligrosas. Un atacante no necesita buscar vulnerabilidades en la infraestructura de la empresa, ya que toda la información necesaria para acceder al sistema ya está disponible en texto plano en los registros del intermediario. Esta situación confirma una vez más la necesidad de reforzar las reglas de seguridad al utilizar herramientas de IA en entornos corporativos.