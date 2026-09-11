«¡Lluvia de goles en Bujará!»: El Navbahor arrolla a su rival a domicilio

Superliga de UzbekistánEn la jornada 21, se vivió uno de los enfrentamientos más intensos que esperaban los aficionados. El club de Namangan, el Navbahor, uno de los principales aspirantes a las medallas, visitó a su perseguidor directo, el FK Bujará. En este choque decisivo por el 3er puesto, los «Halcones» de Namangan dieron una verdadera lección de fútbol. Temur Kapadze Sus pupilos desplegaron un juego ofensivo, rápido y contundente, marcando 4 goles en la portería local para regresar con una victoria sólida de 4-1. ¿En qué minutos se decidió el partido, cómo marcaron los jóvenes talentos y cómo mantuvo el Navbahor la intriga en la carrera por el título?

Inicio intenso y paridad en la primera parte

El encuentro comenzó con un ritmo alto y fútbol abierto desde los primeros minutos:

El gol rápido de Jiyanov: Tras el pitido inicial, el Navbahor se lanzó al ataque y abrió el marcador en el minuto 4: el ágil delantero Ruslanbek Jiyanov superó a la defensa rival para poner el 0-1;

La rápida respuesta de Bujará: El FK Bujará, ante su público, no se amilanó y empató en el minuto 12 gracias a un disparo preciso de Asadbek Juraboev (1-1);

Lucha igualada hasta el descanso: El resto de la primera parte se caracterizó por una dura lucha en el mediocampo, llegando al descanso con empate.

El recital de la segunda parte: 3 golpes devastadores de los «Halcones» en 18 minutos

En la segunda mitad, las instrucciones tácticas de Temur Kapadze y los cambios realizados dieron sus frutos:

El punto de inflexión de Diyor Kholmatov: En el minuto 69, el centrocampista Diyor Kholmatov anotó un gol crucial, devolviendo la ventaja al Navbahor y rompiendo la moral de los locales (1-2);

El contundente disparo de Shohrukhbek Abdurahmonov: Sin bajar el ritmo, los visitantes ampliaron la diferencia en el minuto 78 gracias al talento de Shohrukhbek Abdurahmonov (1-3);

El broche de oro de Jasurbek Jaloliddinov: En el minuto 87, el cerebro del equipo, Jasurbek Jaloliddinov, aprovechó un error de la defensa del Bujará para sentenciar el 1-4 final.

Situación en la tabla: El equipo de Kapadze consolida el 3er puesto

Esta brillante victoria a domicilio tuvo un impacto serio en la clasificación:

41 puntos y un bronce sólido: El Navbahor alcanzó los 41 puntos, consolidando su 3er puesto en la Superliga y continuando la persecución a los líderes;

El retraso del Bujará: Los locales se quedan en la 4ª posición con 34 puntos. La diferencia con su rival se amplió a 7 puntos, complicando drásticamente sus opciones de medalla;

La unión de juventud y maestría: Los cuatro goleadores de Namangan —Jiyanov, Kholmatov, Abdurahmonov y Jaloliddinov— son talentos que han pasado por selecciones nacionales, demostrando la eficacia del sistema de Kapadze.

Esta gran victoria en el campo del Bujará demuestra que el Navbahor ha alcanzado su pico de forma al final de la temporada y no retrocederá en la lucha por el podio.

¿Cree que el Navbahor de Temur Kapadze podrá alcanzar a los líderes en las jornadas restantes y unirse a la lucha por el título? ¿Qué jugador le impresionó más hoy? ¡Deje su opinión en los comentarios y comparta este artículo!