Torres se convierte en el nuevo héroe del PSG: hat-trick y primer trofeo en la Champions

Ferran Torres en el PSG se lució en su debut en la Champions League. El delantero español marcó tres goles contra el Slovan Bratislava y fue nombrado mejor jugador de la 1ª jornada por la UEFA. Este resultado también lo sitúa entre los líderes en la carrera por el máximo goleador del torneo.

Los parisinos controlaron el partido en casa desde el principio. El PSG, que prácticamente defiende su estatus de bicampeón de Europa, derrotó al Slovan por un marcador de 6:1 , comenzando con confianza la nueva temporada de la Champions League.

Pero el verdadero protagonista del encuentro fue otro jugador.

73 minutos — tres goles

Ferran Torres fue titular y jugó durante 73 minutos.

Sus goles llegaron en los minutos 31, 47 y 57. De esta manera, el delantero español logró un hat-trick en solo 26 minutos .

Ousmane Dembélé asistió en el primer gol de Torres. En el segundo, Akilouche tuvo un papel clave, mientras que en el tercero, el pase de Dembélé fue decisivo.

Como resultado, Torres se convirtió no solo en el jugador más mencionado del partido, sino también de la 1ª jornada de la Champions League.

La UEFA también lo eligió

El fantástico debut de Torres no pasó desapercibido para la UEFA.

Él fue nombrado jugador de la semana de la Champions League . Tras la selección de candidatos por parte de los observadores técnicos de la UEFA, el ganador fue determinado por el voto de los aficionados.

Para este premio, Torres compitió contra el delantero del Stuttgart Ermedin Demirović, el jugador del Barcelona Raphinha y el defensa del Betis Marc Bartra.

Pero el español, autor de tres goles, recibió finalmente el mayor reconocimiento.

Dembélé también brilló en la noche

Torres no estuvo solo en la gran victoria del PSG.

Ousmane Dembélé marcó dos veces y dio dos asistencias. Fabián Ruiz puso el 6:1 definitivo al final del encuentro.

Así, el PSG no solo goleó a su rival, sino que demostró que va en serio por la defensa del título europeo.

Dos jugadores lideran la carrera por el pichichi

Tras la primera jornada, dos jugadores lideran la tabla de goleadores de la Champions League con tres tantos cada uno.

Jugador Equipo Goles Ferran Torres PSG 3 Ermedin Demirović Stuttgart 3

Demirović también marcó un hat-trick en la primera jornada: el delantero bosnio anotó tres goles en la victoria del Stuttgart por 3:1 ante el Viking.

Raphinha, por su parte, con el Barcelona, marcó dos goles en la victoria por 5:1 contra el Feyenoord.

Una nueva etapa en París para Torres

El debut europeo de Ferran Torres en el PSG comenzó desde lo más alto.

Sus tres goles dieron una gran victoria al equipo, y el reconocimiento de la UEFA convirtió el éxito personal del jugador en un evento aún mayor.

El PSG afronta los próximos partidos de la Champions League con la confianza de la 1ª jornada .

Lo más interesante es que para Torres esto es solo el comienzo.

Un hat-trick en su primer partido de Champions. El premio al mejor jugador de la jornada. Y el primer puesto en la tabla de goleadores.

Así es como se abre una nueva página para Ferran Torres en París.