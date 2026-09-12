La tensión en Oriente Medio ha alcanzado un punto crítico que sacude la economía global y el comercio marítimo. El movimiento yemení «Ansarallah» (hutíes), respaldado por Irán, ha tomado el control total de la estratégica isla volcánica de Perim (Mayyun), situada en el centro del estrecho de Bab el-Mandeb. Según el prestigioso diario británico «The Guardian», tras las derrotas consecutivas de las fuerzas del gobierno de Aden reconocido por la ONU y la pérdida del estratégico puerto de Moca, los hutíes controlan ahora la arteria principal del transporte de carga mundial. Lo más preocupante es que, a pesar de las peticiones de Arabia Saudita solicitando ataques aéreos a Estados Unidos, Donald Trump no tiene intención de iniciar una operación militar en Yemen. ¿Por qué la pérdida de la isla de Perim es catastrófica, cómo controlan Irán y los hutíes el flujo mundial de petróleo, y caerá también la capital provisional de Yemen, Aden?

El 12 % del comercio mundial en peligro: la importancia estratégica de la isla de Perim

Según el análisis de «The Guardian», la pérdida de esta isla desestabiliza fundamentalmente la logística global:

El punto más estrecho del estrecho: La isla de Perim divide en dos la parte más estrecha del estrecho de Bab el-Mandeb, que conecta Asia con Europa a través del mar Rojo y el canal de Suez;

Control absoluto de las rutas marítimas: La captura de la isla permite a los hutíes vigilar y apuntar directamente a cada barco, petrolero y flota militar que atraviesa el estrecho;

Un golpe devastador para el petróleo saudí: Mientras Irán presiona a los barcos en el estrecho de Ormuz, Arabia Saudita se había vuelto vitalmente dependiente del mar Rojo y Bab el-Mandeb para exportar sus materias primas;

El 12 % de los bienes globales: Cerca del 12 % del comercio marítimo mundial transita por este estrecho, y su cierre provocaría un salto brusco en los precios de los mercados globales.

La desastrosa retirada del gobierno de Aden y el riesgo de caída de la ciudad

Los recientes procesos dramáticos en la costa oeste muestran que las fuerzas de la coalición están en total desorden:

El puerto de Moca perdido: El jueves, la estratégica ciudad portuaria de Moca cayó en manos de los hutíes, lo que provocó una ruptura total del frente;

Retirada de las fuerzas gubernamentales: Las unidades del gobierno yemení apoyado por la ONU se vieron obligadas a abandonar la isla de Perim bajo ataques devastadores;

La capital Aden en la mira: En las capitales occidentales crece la preocupación: debido a los conflictos políticos en las regiones no controladas por los hutíes y al rápido colapso del frente, la capital Aden, donde reside el gobierno oficial, podría caer en manos de los hutíes en los próximos días.

El abrazo conjunto de Irán y los hutíes: ¿qué significa el silencio de Trump?

Esta realidad muestra que las fuerzas antioccidentales en Oriente Medio se han fortalecido a un nivel sin precedentes:

Dos estrechos, una sola trampa: El control del estrecho de Ormuz por parte de Irán y de Bab el-Mandeb por los hutíes otorga a Teherán y a sus aliados la capacidad de interrumpir el suministro energético mundial en cualquier momento;

Trump no quiere atacar: Fuentes diplomáticas británicas confirman que, a pesar de las peticiones personales y súplicas de Arabia Saudita, Donald Trump no planea ordenar bombardeos contra las posiciones hutíes en Yemen;

El aislamiento geopolítico de Arabia Saudita: La decisión de Washington de no abrir un nuevo frente deja a Riad en una situación compleja y vulnerable.

La toma de la isla de Perim no es solo una victoria local, sino un bloqueo artificial de todos los barcos comerciales que pasan por el canal de Suez. Esto presagia una inminente explosión de precios en el mercado internacional de combustibles y una crisis logística en las próximas semanas.

¿Cree usted que si Donald Trump sigue ignorando las peticiones saudíes y no ataca a los hutíes, el estrecho de Bab el-Mandeb y la ciudad de Aden se perderán por completo? ¿Qué consecuencias traerá para la economía mundial el control de las rutas petroleras por parte de los hutíes e Irán? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis de este giro geopolítico histórico en Oriente Medio con todos los entusiastas del análisis!