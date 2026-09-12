Xabi Alonso pone a João Pedro al nivel de Erling Haaland

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, ha afirmado que el delantero João Pedro se sitúa entre las mayores estrellas de la Premier League, junto a Erling Haaland. Según el técnico, el brasileño no solo es uno de los mejores delanteros del país, sino que merece ser comparado con el legendario Karim Benzema por su juego polivalente. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, João Pedro ha comenzado la temporada a un nivel muy alto, convirtiéndose en una figura clave en los primeros éxitos de su equipo. Marcó 2 goles y dio otras tantas asistencias en sus tres primeros partidos. Estas sólidas actuaciones han disipado ciertas dudas de temporadas anteriores, otorgándole el estatus de líder en el club.

Mejor jugador de agosto y planes a largo plazo

Gracias a sus excelentes resultados, João Pedro fue elegido mejor jugador del mes de agosto el pasado viernes. Curiosamente, logró superar a fuertes competidores como su compañero Cole Palmer para obtener este galardón. Este reconocimiento subraya no solo su estado de forma actual, sino también su papel crucial en el proyecto del club.

La directiva del club y el cuerpo técnico han demostrado su confianza en el jugador. João Pedro firmó recientemente un contrato de larga duración con el Chelsea hasta 2034. El sistema táctico de Xabi Alonso, que exige movilidad y toma de decisiones rápida, se adapta perfectamente a las capacidades físicas y técnicas del delantero brasileño.

Comparaciones con Erling Haaland y Karim Benzema

En una rueda de prensa, se le preguntó a Xabi Alonso si João Pedro podía realmente competir con Erling Haaland, quien marcó 27 goles la temporada pasada y ganó la Bota de Oro. El entrenador respondió afirmativamente sin dudar. Según él, si se enumeran los mejores delanteros de la Premier League, tanto João Pedro como Erling Haaland están sin duda en esa lista.

Al mismo tiempo, Xabi Alonso destacó que, a diferencia de Erling Haaland, João Pedro ofrece un juego más polifacético. El técnico lo comparó con el estilo de juego de su excompañero y Balón de Oro, Karim Benzema. Dado que el brasileño ha jugado en el centro del campo, como número diez y en las bandas durante su carrera, se ha convertido en un rompecabezas para los defensas modernos.

«En muchos sentidos me recuerda a Benzema, porque es igual de útil dentro que fuera del área, sabe caer a la banda izquierda y es excelente en el juego aéreo», declaró el técnico del Chelsea. El entrenador añadió que, a pesar de la juventud del jugador y su margen de mejora, su potencial global es extremadamente alto.