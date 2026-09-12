«¡Han conquistado Asia!»: Doblete histórico de Sindarov y Abdusattorov en el ranking continental

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«¡Han conquistado Asia!»: Doblete histórico de Sindarov y Abdusattorov en el ranking continental

Ha ocurrido un hecho sin precedentes en la historia del ajedrez uzbeko y mundial. En el ranking actualizado de septiembre publicado por la Federación Asiática de Ajedrez, dos grandes maestros uzbekos ocupan los puestos 1 y 2 absolutos del continente. Javohir Sindarov, de 20 años, ha llegado a la cima como el ajedrecista más fuerte de Asia en ajedrez clásico, mientras que Nodirbek Abdusattorov, de 21 años, le sigue en el segundo lugar. Superando a las increíbles máquinas de ajedrez de India y China, los prodigios uzbekos han vuelto a atraer las miradas del mundo entero hacia Taskent. Lo más importante es que este es el comienzo de un gran camino para Sindarov: ¡en los próximos meses se sentará frente al actual campeón mundial, Gukesh Dommaraju, en Suiza por la corona mundial!

Doblete histórico: ¿Cómo superaron Sindarov y Abdusattorov a Asia?

Los datos oficiales de la Federación Asiática de Ajedrez confirman que el ajedrez uzbeko ha alcanzado un nuevo nivel:

  • El ajedrecista número 1 de Asia: Nuestro gran maestro de 20 años, Javohir Sindarov, en la modalidad clásica 2778 se ha convertido en el líder continental con este puntaje Elo;

  • Abdusattorov en el 2º puesto: Nodirbek Abdusattorov, de 21 años, 2762 puntos acumulados, completando el dúo de élite;

  • Por primera vez en la historia de Uzbekistán: Por primera vez en la historia de nuestro país, dos uzbekos ocupan simultáneamente los dos primeros lugares de Asia;

  • Los gigantes de India y China quedaron atrás: Los grandes maestros uzbekos han relegado a la parte baja del ranking a rivales temibles como los favoritos mundiales Rameshbabu Praggnanandhaa y Arjun Erigaisi (India), así como a la estrella china Wei Yi.

Rendimiento fantástico en rápidas y blitz

La habilidad de los grandes maestros uzbekos no solo destaca en el clásico, sino también en las modalidades rápidas:

  • Javohir Sindarov: Mantiene posiciones altas y estables con 2732 puntos en rápidas y 2725 en blitz;

  • Nodirbek Abdusattorov: Muestra un resultado increíble, especialmente en blitz, 2818 puntos — uno de los registros de élite más altos del mundo.

Rumbo a Ginebra y la corona mundial: ¡El duelo Sindarov — Gukesh!

El ascenso de Javohir Sindarov al número uno en Asia no es casualidad; le espera el mayor enfrentamiento en la historia del ajedrez humano:

  • Victoria histórica en Chipre: En el Torneo de Candidatos FIDE 2026, Sindarov doblegó a todos sus rivales, obteniendo la victoria absoluta y el estatus de retador oficial al título de campeón mundial;

  • La batalla contra Gukesh Dommaraju: El duelo decisivo por el trono ajedrecístico enfrentará al actual campeón mundial, el indio Gukesh Dommaraju, contra Javohir Sindarov;

  • Ginebra como sede y fechas: Esta confrontación mundial tendrá lugar en Ginebra, Suiza, del 24 de noviembre al 12 de diciembre de este año.

Que Sindarov y Abdusattorov ocupen los puestos 1 y 2 del continente es la prueba clara de que Uzbekistán se ha convertido en una capital moderna del ajedrez. Ahora todas las miradas se dirigen a los tableros de Ginebra, donde Javohir Sindarov luchará por traer la corona mundial a Uzbekistán.

¿Crees que Javohir Sindarov podrá vencer al actual campeón Gukesh Dommaraju en Ginebra y convertirse en el nuevo campeón mundial? ¿Qué nuevas puertas abre la conquista de Asia por parte de Nodirbek y Javohir para el deporte uzbeko? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte con orgullo este triunfo histórico de nuestros grandes maestros con todos nuestros compatriotas!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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