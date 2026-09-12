Kylian Mbappé reacciona al meme del «dictador»

·5·Deportes
Kylian Mbappé reacciona al meme del «dictador»

La estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, reaccionó por primera vez a un popular meme de internet que lo retrata como un dictador militar. El delantero francés destacó que este tipo de bromas que circulan en la red demuestran una falta de conciencia histórica y política en la sociedad, y no ocultó su preocupación por la situación. Así lo informa Goal.com informa .

Según L'Équipe, en los últimos meses se han vuelto virales en las redes sociales imágenes curiosas y controvertidas que muestran al jugador de 27 años con uniforme militar completo. Estos memes han captado la atención de la comunidad futbolística y han provocado amplios debates. En opinión del jugador, aunque estas imágenes pueden parecer divertidas, en realidad tienen aspectos profundamente preocupantes.

El origen de estos memes se interpreta de diversas maneras. Algunos usuarios de internet lo vinculan con la demanda presentada por el jugador en 2024 contra una tienda de kebabs que utilizó su nombre ilegalmente, mientras que otros lo explican por su influencia en el PSG y su estatus en el Real Madrid. A pesar de ello, Mbappé no considera que tales comparaciones sean apropiadas.

Las críticas del jugador

Kylian Mbappé subrayó la dualidad de esta situación. Según él, aunque algunos lo tomen como una simple broma, no tiene ninguna gracia ser comparado con figuras históricas que causaron el sufrimiento de millones de personas.

«La gente piensa que es una broma ligera, pero esto demuestra una falta de conciencia política y humana en la sociedad. Nunca he cometido actos tan viles en mi vida», declaró el delantero en una entrevista.

El apodo en el equipo y su origen

El jugador también se refirió a un apodo específico que le dieron en la selección de Francia. Resulta que su compañero Ousmane Dembélé comenzó a llamar a Kylian «Mobutu», en referencia al antiguo presidente del Congo, Mobutu Sese Seko.

Como dato, Mobutu Sese Seko gobernó dicho país entre 1965 y 1997, y su periodo estuvo marcado por eventos políticos muy controvertidos. Este apodo humorístico en la selección y los memes en las redes sociales mantienen a la estrella en el centro de la discusión pública.

Kylian MbappéReal MadridFútbolMemes de InternetL'Équipe
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Xabi Alonso pone a João Pedro al nivel de Erling HaalandXabi Alonso pone a João Pedro al nivel de Erling HaalandHoy, 10:52Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?Hoy, 06:46«¡Se acabó el silencio!»: El FC Barcelona anuncia su elección para el Balón de Oro«¡Se acabó el silencio!»: El FC Barcelona anuncia su elección para el Balón de OroHoy, 06:36«¡Han conquistado Asia!»: Doblete histórico de Sindarov y Abdusattorov en el ranking continental«¡Han conquistado Asia!»: Doblete histórico de Sindarov y Abdusattorov en el ranking continentalHoy, 06:30El Marsella cae fuera de casa y el Rennes asciende al trono: la sensación de la 4ª jornada en FranciaEl Marsella cae fuera de casa y el Rennes asciende al trono: la sensación de la 4ª jornada en FranciaHoy, 06:23«2 goles en un minuto y hat-trick»: la Fiorentina ofrece un drama de 6 goles en Venecia«2 goles en un minuto y hat-trick»: la Fiorentina ofrece un drama de 6 goles en VeneciaHoy, 06:21
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
«¡Denme un oponente más fuerte!»: Michael Page tras su pelea contra Nursulton Ruziboev
«¡Denme un oponente más fuerte!»: Michael Page tras su pelea contra Nursulton Ruziboev
Un recital en una nueva posición: Behruz Karimov deslumbra con el Lugano
Un recital en una nueva posición: Behruz Karimov deslumbra con el Lugano
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka