Kylian Mbappé reacciona al meme del «dictador»

La estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, reaccionó por primera vez a un popular meme de internet que lo retrata como un dictador militar. El delantero francés destacó que este tipo de bromas que circulan en la red demuestran una falta de conciencia histórica y política en la sociedad, y no ocultó su preocupación por la situación. Así lo informa Goal.com informa .

Según L'Équipe, en los últimos meses se han vuelto virales en las redes sociales imágenes curiosas y controvertidas que muestran al jugador de 27 años con uniforme militar completo. Estos memes han captado la atención de la comunidad futbolística y han provocado amplios debates. En opinión del jugador, aunque estas imágenes pueden parecer divertidas, en realidad tienen aspectos profundamente preocupantes.

El origen de estos memes se interpreta de diversas maneras. Algunos usuarios de internet lo vinculan con la demanda presentada por el jugador en 2024 contra una tienda de kebabs que utilizó su nombre ilegalmente, mientras que otros lo explican por su influencia en el PSG y su estatus en el Real Madrid. A pesar de ello, Mbappé no considera que tales comparaciones sean apropiadas.

Las críticas del jugador

Kylian Mbappé subrayó la dualidad de esta situación. Según él, aunque algunos lo tomen como una simple broma, no tiene ninguna gracia ser comparado con figuras históricas que causaron el sufrimiento de millones de personas.

«La gente piensa que es una broma ligera, pero esto demuestra una falta de conciencia política y humana en la sociedad. Nunca he cometido actos tan viles en mi vida», declaró el delantero en una entrevista.

El apodo en el equipo y su origen

El jugador también se refirió a un apodo específico que le dieron en la selección de Francia. Resulta que su compañero Ousmane Dembélé comenzó a llamar a Kylian «Mobutu», en referencia al antiguo presidente del Congo, Mobutu Sese Seko.

Como dato, Mobutu Sese Seko gobernó dicho país entre 1965 y 1997, y su periodo estuvo marcado por eventos políticos muy controvertidos. Este apodo humorístico en la selección y los memes en las redes sociales mantienen a la estrella en el centro de la discusión pública.