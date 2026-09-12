Respuesta inesperada de Trump sobre los misiles iraníes: Respondió con una sola frase

Donald Trump Dio una respuesta breve pero llamativa a la pregunta de un periodista sobre las capacidades balísticas de Irán. El periodista preguntó cómo Irán seguía lanzando misiles a pesar de que la infraestructura de lanzamiento supuestamente fue destruida por EE. UU. Trump enfatizó que siempre tendrán la capacidad de lanzar misiles.

El periodista cuestionó a Trump sobre la continuidad de los ataques con misiles de Irán.

La contradicción principal radicaba en que, a pesar de las declaraciones estadounidenses sobre daños al potencial balístico iraní, Teherán mantenía su capacidad de disparo.

El periodista señaló precisamente este punto:

« ¿Cómo es que Irán sigue lanzando los misiles que nosotros “destruimos”? »

preguntó.

La respuesta de Trump fue corta:

« Siempre podrán lanzar misiles. »

¿Cuál es el mensaje clave en la respuesta de Trump?

Esta declaración del presidente estadounidense significa que las capacidades balísticas de Irán no pueden ser eliminadas por completo con un solo ataque u operación militar.

Es decir, aunque algunas instalaciones hayan sido dañadas, esto no significa que todo el potencial balístico de Irán se haya agotado.

La respuesta de Trump refleja esta realidad de forma concisa.

¿Por qué es importante esta pregunta?

La pregunta del periodista toca uno de los temas más importantes sobre la eficacia de las operaciones militares de EE. UU. contra Irán.

Si se destruyeron instalaciones específicas, surge la duda de cómo Irán sigue realizando nuevos ataques.

Aquí es crucial distinguir entre «misiles» y «capacidad de producción y lanzamiento».

La destrucción de ciertos misiles o sitios no implica la aniquilación inmediata de todo el programa balístico.

¿Por qué es importante el potencial balístico de Irán?

Irán es considerado uno de los países con mayores arsenales de misiles en Oriente Medio.

Su programa ha sido desarrollado durante décadas. Los misiles balísticos y de otro tipo ocupan un lugar central en la estrategia militar del país.

Por ello, tras cualquier ataque militar, se requieren pruebas sólidas para concluir que las capacidades de Irán están totalmente agotadas.

La respuesta de Trump se centró precisamente en este punto.

Una pregunta, un gran asunto geopolítico

Desde fuera, parece un breve intercambio entre un periodista y un presidente.

Pero la pregunta revela uno de los aspectos más críticos del conflicto entre EE. UU. e Irán:

¿Hasta qué punto los ataques militares lograron limitar las capacidades balísticas de Irán?

Aunque breve, la respuesta de Trump dio una pista importante.

« Siempre podrán lanzar misiles. »

Detrás de esta respuesta hay una realidad geopolítica: atacar instalaciones de misiles y destruir totalmente el potencial balístico de un país no es lo mismo.

Las próximas acciones de Irán podrían aclarar aún más este potencial.