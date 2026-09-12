Se ha registrado una verdadera sensación tras el primer mes de la nueva temporada de la Premier League, el campeonato más intenso y competitivo del mundo. Sergey Jakirović, el entrenador del Hull City, equipo recién ascendido, ha sido nombrado mejor entrenador del mes de agosto. El técnico bosnio superó a gigantes mundiales como Mikel Arteta, Xabi Alonso y Enzo Maresca en la lucha por este prestigioso galardón individual. Gracias a la heroica trayectoria de los «Tigers» en el inicio de la competición y su victoria convincente contra el Manchester Unitedel club gana este premio por primera vez desde 2016.

Entonces, ¿cómo logró Jakirović llevar a un equipo considerado outsider a los puestos de cabeza de la liga, y qué éxitos tácticos se esconden detrás de este éxito del Hull City?

Humillación al MU y portería a cero: dos victorias en agosto

Bajo el mando del técnico bosnio de 49 años, el Hull City sorprendió a los aficionados logrando un pleno de victorias en las dos primeras jornadas de la Premier League:

Victoria contra el gigante de Old Trafford: Desde la primera jornada, se creó una gran sensación cuando el Hull City derrotó al gran club Manchester Unitedpor 2-0;

Sangre fría contra el Coventry: En el siguiente partido, el equipo mostró disciplina al imponerse 1-0 fuera de casa contra el Coventry;

Invencibilidad defensiva: En ambos encuentros, los «Tigers» no encajaron ningún gol, demostrando un rigor defensivo de hierro;

Balance del 100%: 6 puntos en 2 partidos: un inicio ideal para un recién ascendido que debe adaptarse a la nueva temporada.

Los maestros de los grandes clubes superados: triunfo sobre Arteta, Alonso y Maresca

En la votación para el premio al entrenador del mes, los expertos elogiaron el talento de Jakirović:

Los obstáculos Xabi Alonso y Arteta: Sergey Jakirović logró superar a estrellas tácticas como Mikel Arteta (Arsenal) y Xabi Alonso en la carrera por este trofeo;

Superioridad sobre Maresca: El entrenador del Chelsea, Enzo Maresca, tampoco logró reunir suficientes votos frente a la sensación creada por el técnico bosnio;

Equilibrio entre recursos y resultados: Los expertos destacaron la calidad y eficacia mostradas por el Hull City, a pesar de tener una plantilla y medios financieros mucho más modestos que los de los clubes top.

Una década de espera: el primer «Tiger» después de Mike Phelan

Este reconocimiento se convirtió en una de las páginas más brillantes de la historia del Hull City en la Premier League:

La repetición de la historia de 2016: Sergey Jakirović se convirtió en el primer entrenador del Hull City en ganar el premio al entrenador del mes en la Premier League desde agosto de 2016;

El legado de Mike Phelan: Hace exactamente 10 años, este premio honorífico fue otorgado a Mike Phelan, entonces entrenador de los «Tigers»;

Una nueva era para el club: Este inicio de temporada del técnico bosnio ha reforzado considerablemente la convicción de que el equipo puede luchar no por la permanencia, sino por un puesto en competiciones europeas.

La trayectoria sensacional de Sergey Jakirović con el modesto Hull City ha demostrado que en el fútbol inglés no priman los grandes presupuestos, sino la táctica, la preparación mental y una disciplina de hierro.

En su opinión, ¿podrá el Hull City bajo la dirección de Sergey Jakirović mantener este ritmo sensacional toda la temporada y repetir el milagro del Leicester en la Premier League? ¿El técnico bosnio, que humilló alManchester Unitedse convertirá en el nuevo objetivo de los grandes clubes? ¡Comparta sus opiniones en los comentarios y difunda este análisis candente del fútbol inglés a todos los apasionados!