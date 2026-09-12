Japón planea construir una fábrica de microchips en la Luna para 2040

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Japón planea construir una fábrica de microchips en la Luna para 2040

Japón planea un paso sin precedentes en la industria de los semiconductores. Según Ixbt.com, Atsuyoshi Koike, presidente y CEO de Rapidus Corp, anunció en un evento en el Hudson Institute de Washington que la empresa está considerando seriamente la posibilidad de construir una fábrica de semiconductores en la Luna para 2040, aprovechando los recursos hídricos naturales lunares. Así lo informa Ixbt.com informa .

En su declaración, Koike enfatizó que esto no es una broma y mostró a la audiencia un video especial que muestra la fábrica prevista en la superficie lunar. En su opinión, una iniciativa tan gigantesca seguramente sería del agrado del empresario Elon Musk, cuya compañía SpaceX trabaja en el transporte de personas y carga al espacio.

Cooperación tecnológica y nuevos horizontes

Actualmente, Rapidus Corp trabaja activamente en la producción masiva de microchips de clase 2 nm en su fábrica de Hokkaido. En este proceso, el gigante tecnológico estadounidense IBM también está brindando un estrecho apoyo técnico.

El CEO de IBM, Arvind Krishna, quien participó en el evento, destacó que ambas empresas colaboran no solo en la aplicación de tecnologías existentes, sino también en la investigación y desarrollo de chips aún más avanzados en el rango de 1 nm. La idea de la producción en el espacio se considera una continuación lógica de estos procesos de alta tecnología.

La realización del proyecto de la fábrica lunar está directamente relacionada con la disponibilidad de los recursos hídricos necesarios para la producción de microchips. La construcción de instalaciones industriales fuera de la jurisdicción terrestre podría cambiar radicalmente el vector de desarrollo de todo el mercado tecnológico global en el futuro.

Aunque esta iniciativa se considera actualmente un plan estratégico a largo plazo, la cooperación entre las empresas de Japón y EE. UU. demuestra que el objetivo no es solo crear los semiconductores más avanzados de la Tierra, sino llevar las capacidades de la humanidad en la industria espacial a un nuevo nivel.

JapónSemiconductoresRapidusIBMTecnologías espaciales
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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