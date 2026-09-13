El Real Madrid golea al Rayo Vallecano con un doblete de Kylian Mbappé

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El Real Madrid golea al Rayo Vallecano con un doblete de Kylian Mbappé

En el marco de la quinta jornada de La Liga, el Real Madrid derrotó contundentemente al Rayo Vallecano por 4-1 en casa. Según informa Goal.com, en el encuentro disputado en el estadio Santiago Bernabéu, el delantero francés Kylian Mbappé se convirtió en la figura del partido al anotar dos goles y dar una asistencia. Esta victoria permite al club madrileño alcanzar los 12 puntos e igualar a su máximo rival, el FC Barcelona, en la tabla de posiciones. Así lo informa Goal.com informa Goal.com.

La superioridad de Mbappé y el ataque

Tras la inesperada derrota en el último partido contra el Real Betis, los pupilos de José Mourinho saltaron al campo con total concentración. Aunque se había logrado una victoria contra el Inter en la Champions League, persistían dudas sobre la eficacia ofensiva y el estilo de juego del equipo. Sin embargo, desde los primeros minutos, estas dudas quedaron disipadas. Kylian Mbappé demostró sus mejores cualidades, confirmando una vez más que es uno de los principales candidatos al Balón de Oro.

Los locales organizaron sus ataques con rapidez, poniendo en aprietos a la defensa rival. Como resultado, en el minuto 3, la diferencia ya era de dos goles. Kylian Mbappé, tras recuperar el balón en el centro del campo, filtró un pase perfecto que rompió la línea defensiva del Rayo Vallecano para Carreras, quien aprovechó la oportunidad. Antes del descanso, en el minuto 35, Jude Bellingham marcó tras un centro de Vinícius Júnior, estableciendo el 3-0.

Dificultades en la segunda parte y sentencia final

Tras el descanso, los jugadores del Real Madrid mostraron cierta relajación, lo que dio oportunidades al rival. En el minuto 51, aprovechando un error de Antonio Rüdiger, Camello redujo la distancia. El Rayo Vallecano se activó y creó varias situaciones de peligro ante la portería madridista. Especialmente, el portero Thibaut Courtois salvó al equipo en varias ocasiones de goles cantados.

Hacia el final del partido, el rival volcó todo el equipo al ataque para recortar distancias, lo que permitió al Real Madrid aprovechar los espacios libres en contraataque. En el minuto 90+1, el héroe del partido, Kylian Mbappé, anotó su segundo gol, sentenciando el resultado final. A pesar de la resistencia de los defensas, el delantero francés colocó el balón con precisión en el poste lejano, dejando el marcador en 4-1.

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Jahongir Tursunov
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