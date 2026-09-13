Lionel Messi anota, pero el Inter Miami pierde la victoria en los últimos minutos

En un emocionante encuentro de la Conferencia Este de la MLS, Inter Miami recibió al líder, Nashville SC, en su estadio. Según Goal.com, el partido fue muy intenso y los locales dejaron escapar la victoria debido a un gol encajado en los últimos segundos, terminando el encuentro con un empate 2-2. Así lo informa Goal.com.

El partido comenzó bien para los visitantes. Apenas en el cuarto minuto, Sam Surridge convirtió un pase de Alex Muyl para poner en ventaja al Nashville SC. Posteriormente, los locales intentaron tomar la iniciativa y generaron ataques peligrosos.

En la primera mitad, la insistencia de los locales permitió igualar el marcador. Un peligroso tiro de esquina ejecutado por Lionel Messi fue desviado por el defensa Reed Baker-Whiting hacia su propia portería. Así, los equipos se fueron al descanso con el marcador 1-2.

Un nuevo récord de Lionel Messi

En la segunda parte, la estrella argentina Lionel Messi volvió a demostrar su gran talento. Activo hasta los últimos minutos, el delantero realizó una hermosa combinación con Rodrigo De Paul en el medio campo y envió un disparo preciso desde 20 metros al rincón inferior de la portería.

Este gol pasó a la historia como el número 99 de Lionel Messi en todas las competiciones con el club. Además, este tanto le asegura el liderato en la carrera por la bota de oro de la MLS con 19 goles. Durante el partido, el jugador de 39 años también estrelló un balón en el travesaño.

Los errores defensivos pasaron factura

Sin embargo, los desajustes en la línea defensiva de los locales volvieron a costar caro. En el tiempo de descuento, Sam Surridge marcó de cerca, logrando un doblete y estableciendo el 2-2 definitivo.

Tras este empate, se supo que el Inter Miami solo ha logrado una victoria en sus últimos nueve partidos. Los dirigidos por Guillermo Hoyos ocupan el segundo lugar de la Conferencia Este con 45 puntos tras 25 jornadas. Nashville SC mantiene su ventaja de 9 puntos sobre su perseguidor más cercano.

Ahora el Inter Miami debe recuperarse rápidamente, ya que el equipo se enfrentará el miércoles al club mexicano Cruz Azul en la final de la Campeones Cup. Este partido ofrece al equipo la oportunidad de ganar un trofeo pronto. Nashville SC recibirá al Chicago Fire el próximo sábado.